До 33 тисяч грн на сім'ю. Як українцям отримати виплати від фонду ООН

Кошти можуть отримати багатодітні сім'ї незалежно від регіону проживання в Україні

З 15 червня в дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) розширили критерії отримання фінансової допомоги українським сім'ям з дітьми, які постраждали в результаті війни і потребують грошової підтримки. Суми виплат можуть досягати до 33 тисяч гривень на сім'ю.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на оголошення ЮНІСЕФ.

На другому етапі програми "Спільно", яку надають ЮНІСЕФ спільно з Міністерством соціальної політики України, виплати сягатимуть 33 тисяч гривень на сім'ю.

Незалежно від регіону. Хто може претендувати на виплати

На відміну від першого етапу програми, тепер взяти участь в ній можуть сім'ї, що відповідають одній з категорій:

сім'ї, які мають трьох і більше дітей до 18 років;

сім'ї, які мають хоча б одну дитину з інвалідністю до 18 років.

Зверніть увагу. Фінансову допомогу надають сім'ям незалежно від статусу ВПО, які перебувають у будь-якому регіоні України, та які не отримували грошової допомоги від ЮНІСЕФ чи іншої міжнародної гуманітарної організації після 24 лютого 2022 року.

Раніше від Дитячого фонду ООН гроші могли отримати сім'ї, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні однією дитиною, яка не досягла двох років, а також сім'ї, в яких є двоє і більше дітей віком до 18 років, з яких хоча б одна дитина – з інвалідністю.

Розмір грошової допомоги становить 2 220 грн на місяць на кожного з членів сім'ї, але не більше п'яти осіб. Допомогу виплачують одноразово за три місяці на банківський рахунок, зазначений при реєстрації.

Як розрахувати суму виплати

Щоб зрозуміти, на яку суми виплат від ЮНІСЕФ можна розраховувати, потрібно скористатися формулою: кількість членів сім'ї х на 2220 грн х 3 місяці. Приміром:

троє членів сім'ї: 2 220 х 3 осіб х 3 місяці = 19 980 грн;

четверо членів сім'ї: 2 220 грн х 4 осіб х 3 місяці = 26 640 грн;

п'ять або більше: 2220 грн х 5 осіб х 3 місяці = 33 300 грн допомоги.

Таким чином, максимальний розмір допомоги на сім'ю може досягати 33 300 гривень.

Як подати заявку на участь у програмі

Подати заявку на виплату можна на сайті https://register.unicef.org. В анкеті треба вказати та перевірити на правильність інформацію про всіх членів сім'ї і банківський рахунок, на який хочете отримувати виплату.

Після реєстрації заявки треба пройти два етапи перевірки:

Технічний відбір (займає приблизно до двох тижнів): перевіряють всі дані та чи немає в них помилок. Потім глава сім'ї отримує SMS на номер, вказаний в заявці.

Відбір на відповідність критеріям програми:

Якщо сім'я відповідає всім критеріям програми та ще не отримала допомоги від жодної іншої міжнародної гуманітарної організації, їй будуть нараховані кошти. Після грошового переказу приходить смс з короткого номера 4224 для підтвердження його отримання.

Сім'ям, які відповідають новим критеріям і вже подали заявку, не потрібно реєструватися знову. Їх дані будуть розглянуті. Смс про те, що гроші нараховані, приходить через 4 тижні після того, як була подана заявка. Деталі про програму "Спільно" можна почитати на сайті ЮНІСЕФ.

Телефон гарячої лінії: 0 800 600 017 (безкоштовно, щодня з 8:00 до 22:00).

Нагадаємо, в Україні запустили ще одну програму допомоги українцям: можна отримати 6660 гривень.