Виплати українським сім'ям від ЮНІСЕФ розширили: кому тепер дадуть допомогу

Допомогу сім'ям від ЮНІСЕФ з 15 червня значно розширили й тепер соціальні виплати зможуть отримати всі сім'ї з дітьми, незалежно від регіону. У список потрапили дві категорії сімей українців.

Як повідомляє Дитячий фонд ООН ( ЮНІСЕФ ) за підтримки Мінсоцполітики, з 15 червня розпочався другий етап програми грошової допомоги "Спільно".

Хто тепер може подати запит на отримання допомоги

Всі українські сім'ї, які виховують трьох і більше дітей до 18 років

Сім'ї, у яких є хоча б одна дитина з інвалідністю до 18 років

Як подати заявку на грошову допомогу

Подати заявку на нарахування грошової допомоги від ЮНІСЕФ можна самостійно на сайті register.unicef.org - це єдиний сайт для оформлення допомоги.

Сім'ям, які відповідають новим критеріям і вже раніше подавали заявку, знову реєструватися не потрібно. Їх дані будуть розглянуті.

У Житомирській, Київській та Кіровоградській областях можна звернутися до соціальних працівників, які допоможуть зареєструвати сім'ї, зазначені в нових критеріях програми.

Важливо! Не подавайте заявки по кілька разів. Це збільшує час для технічного відбору та перевірки на відповідність критеріям програми, а це призводить до затримок виплат.

Як проходить розгляд заявки

Технічний відбір. Перевіряється наявність всіх обов'язкових даних і відсутність технічних помилок. Якщо всі документи вказані вірно і помилок немає, то заявнику прийде на вказаний в заявці номер телефону повідомлення з номером 4224. Відбір триває в середньому близько двох тижнів.

Відбір на відповідність критеріям. Кожна сім'я, яка підходить за критеріями програми, отримає грошову допомогу. Заявникам прийде повідомлення про грошовий переказ з проханням підтвердити отримання платежу.

Важливі умови отримання допомоги від ЮНІСЕФ

1. Сім'ї можуть отримувати допомогу незалежно від наявності статусу ВПО (внутрішньо переміщеної особи)

2. Сім'ї можуть отримувати допомогу незалежно від регіону, де знаходяться

3. Не зможуть отримати допомогу ті сім'ї, які не відповідають критеріям або які раніше вже отримали допомогу від ЮНІСЕФ або за програмами іншої міжнародної гуманітарної організації після 24 лютого 2022 року.

4. Заповнення форми заявки не гарантує автоматично, що Ви зможете отримати грошову допомогу.

Розміри допомоги від ЮНІСЕФ

Сума грошової допомоги становить 2220 гривень на одну людину на місяць. Виплати даються обмежена - не більше п'яти членам сім'ї.

Сім'я отримує одноразову суму на вказаний у заявці банківський рахунок. Ідентифікаційний код і номер рахунку в форматі IBAN повинен належати одній людині, яка вказана в заявці як одержувач. Помилки у внесенні цих даних можуть спричинити затримку виплат.

Якщо у вас сім'я з 4 осіб (мама+3 дітей), то місячна виплата складе 8880. Оскільки допомога виплачується відразу за три місяці - на рахунок має прийти 26 640 гривень.