Українці можуть отримати пенсію тільки в цих банках: повний список

Пенсії в Україні люди зможуть отримувати в певних банках. Зараз цей список оновили і до нього увійшли нові фінансові установи.

Станом на 1 вересня 2021 року в цих фінустановах здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати "бюджетникам". Всього в Україні є 45 банків, де можна отримати грошові виплати.

"Відповідно до вимог пункту 4 Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, допомог, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 №1231, Міністерство фінансів України публікує перелік уповноважених банків станом на 01.09.2021", - сказано в повідомленні Міністерства.

Повний список банків виглядає так:

АТ "Ощадбанк" АТ КБ "ПриватБанк" АТ АБ "Укргазбанк" АТ "Укрексімбанк" АТ "Агропросперіс Банк" АТ "КБ "Акордбанк " АТ "Акцент-банк" АТ "Альфа-банк" АТ "Банк Альянс" АТ "Банк Схід" АТ "Банк Інвестицій та заощаджень" АТ "Банк Кредит Дніпро" АТ "Банк Український капітал" АТ КБ "Глобус Банк" АТ "Східно-Український банк"Грант" АТ "Ідея Банк" АТ АКБ "Індустріалбанк" АТ "Комерційний Індустріальний Банк" АТ "АКБ "КОНКОРД" АТ "Кредитвест Банк" АТ "Креді Агріколь Банк" АТ "Кредобанк" АТ "Кристалбанк" АТ АКБ "Львів" АТ "Мегабанк" АТ "МетаБанк" АТ "Міжнародний Інвестиційний банк" АТ "Мотор-банк" АТ "МТБ Банк" АТ "ОТП Банк" АТ АБ "Південний" АТ "Піреус Банк МКБ" АТ "Полікомбанк" АТ "Полтава-банк" АТ "Правекс Банк" АТ "ПроКредит Банк" АТ "Перший Український Міжнародний банк" АТ "АКБ"Радабанк" АТ "Райффайзен Банк" АТ "Скай Банк" АТ "Таскомбанк" АТ "Укрбудінвестбанк" АТ "УкрСиббанк" АТ "Універсал Банк" АТ "Юнекс Банк"

Коли отримують пенсію українці

Виплата пенсій в Україні проводиться за поточний місяць загальною сумою у встановлені терміни, але не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія. Пенсія в Україні може виплачуватися і за дорученням, оформленим відповідно до законодавства.