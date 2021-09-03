Українці можуть отримати пенсію тільки в цих банках: повний список
Пенсії в Україні люди зможуть отримувати в певних банках. Зараз цей список оновили і до нього увійшли нові фінансові установи.
Міністерство фінансів на своєму сайті опублікувало їх повний список.
Станом на 1 вересня 2021 року в цих фінустановах здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати "бюджетникам". Всього в Україні є 45 банків, де можна отримати грошові виплати.
"Відповідно до вимог пункту 4 Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, допомог, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 №1231, Міністерство фінансів України публікує перелік уповноважених банків станом на 01.09.2021", - сказано в повідомленні Міністерства.
Повний список банків виглядає так:
- АТ "Ощадбанк"
- АТ КБ "ПриватБанк"
- АТ АБ "Укргазбанк"
- АТ "Укрексімбанк"
- АТ "Агропросперіс Банк"
- АТ "КБ "Акордбанк "
- АТ "Акцент-банк"
- АТ "Альфа-банк"
- АТ "Банк Альянс"
- АТ "Банк Схід"
- АТ "Банк Інвестицій та заощаджень"
- АТ "Банк Кредит Дніпро"
- АТ "Банк Український капітал"
- АТ КБ "Глобус Банк"
- АТ "Східно-Український банк"Грант"
- АТ "Ідея Банк"
- АТ АКБ "Індустріалбанк"
- АТ "Комерційний Індустріальний Банк"
- АТ "АКБ "КОНКОРД"
- АТ "Кредитвест Банк"
- АТ "Креді Агріколь Банк"
- АТ "Кредобанк"
- АТ "Кристалбанк"
- АТ АКБ "Львів"
- АТ "Мегабанк"
- АТ "МетаБанк"
- АТ "Міжнародний Інвестиційний банк"
- АТ "Мотор-банк"
- АТ "МТБ Банк"
- АТ "ОТП Банк"
- АТ АБ "Південний"
- АТ "Піреус Банк МКБ"
- АТ "Полікомбанк"
- АТ "Полтава-банк"
- АТ "Правекс Банк"
- АТ "ПроКредит Банк"
- АТ "Перший Український Міжнародний банк"
- АТ "АКБ"Радабанк"
- АТ "Райффайзен Банк"
- АТ "Скай Банк"
- АТ "Таскомбанк"
- АТ "Укрбудінвестбанк"
- АТ "УкрСиббанк"
- АТ "Універсал Банк"
- АТ "Юнекс Банк"
Коли отримують пенсію українці
Виплата пенсій в Україні проводиться за поточний місяць загальною сумою у встановлені терміни, але не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія. Пенсія в Україні може виплачуватися і за дорученням, оформленим відповідно до законодавства.
Як ми раніше писали, в Україні громадяни зможуть отримати недоплачені пенсії своїх родичів, які були їм нараховані до дня смерті.