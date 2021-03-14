Нульова декларація: яке майно і доходи доведеться вказати обов'язково

У парламенті України на розгляді знаходиться законопроєкт про доходи українців. Зокрема, там є пункт про "нульові декларації", який зобов'яже усіх жителів країни декларувати своє майно і доходи.

Як розповідає видання " Сьогодні " у цьому законопроєкті пропонується зробити податкову амністію для всіх українців і вказати все майно – враховане, невраховане, незадекларовані доходи, всю власність.

Це потрібно для того, щоб повністю "обілити" всі доходи й з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року жителі України повинні будуть пройти одноразове спеціальне добровільне декларування активів фізичних осіб.

Доведеться сплатити податок, але в майбутньому не треба буде пояснювати походження тих чи інших доходів, майна і власність, які будуть внесені в декларування в цей період – все це автоматичний перейде в розряд "законних".

Що потрібно буде вказати в декларації:

Валютні цінності (крім готівки)

Цінні папери

Рухоме і нерухоме майно

Частки (паї) у майні юридичних осіб

Що можна не декларувати:

Квартиру з площею до 120 кв. м

Житловий будинок з площею до 240 кв. м

Нежитлові будівлі комерційного призначення площею до 60 кв. м

Земельні ділянки, які не перевищують норм безоплатної передачі (для особистого сільського господарства – 2 га, для садівництва – 12 соток, для будівництва житлового будинку – не більше 25 соток в селах, 15 соток в селищах, 10 соток в містах, для гаража – не більше 1 сотки)

Один транспортний засіб некомерційного використання (не стосується автомобілів з об'ємом двигуна понад 3000 куб. см/або вартістю вище 375 мінімальних зарплат, мотоцикла з робочим об'ємом циліндра більш як 80 куб. см, вертольоти, літаки, яхти та катерів)

Інші активи сумою менше ніж 400 тисяч гривень

Скільки доведеться заплатити

Якщо предмет декларування знаходиться в Україні – 5% від його вартості (не стосується валютних цінностей на банківських рахунках). Якщо за кордоном 9%.

За державні облігації, які були куплені з 1 січня 2021 року по 20 червня 2022 року, але до подання декларації, доведеться віддати 2,5% від їх номінальної вартості.