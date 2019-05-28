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Українці можуть отримати додаткову відпустку: що для цього потрібно

STYLERЖиття    28.05.2019 - 20:09
Українці можуть отримати додаткову відпустку: що для цього потрібно
Скільки повинні відпочивати українці (pixabay.com)

Особливі умови праці можуть додати до звичайної відпустки від 4 до 10 днів

Буквально через кілька днів почнеться літо і все більше українців замислюється про те, куди відправитися з усією родиною, щоб провести відпустку. У когось для довгоочікуваного відпустки є аж 24 дні, а ось деякі працівники мають право на додаткові чотири дні відпустки, пише видання OBOZREVATEL.

Як повідомляє видання, в законі є спеціальна норма для тих працівників, які більше 50% свого робочого дня проводять біля комп'ютера. Такі працівники мають право отримати додаткові чотири дні оплачуваної відпустки.

"Працівники на будь-яких посадах, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах (в тому числі і персональних комп'ютерах), мають право на додаткову відпустку тривалістю 4 календарних дні", – йдеться у чинній редакції КЗпП.

Українці можуть отримати додаткову відпустку: що для цього потрібно

Українці мають право на додаткові дні відпустки (pixabay.com)

Крім того, є категорії працівників, які мають право на щорічну відпустку з максимальною тривалістю до 35 днів:

  • Шахтарі.
  • Українці, які працюють при низьких або високих температурах, або на вулиці.
  • Батьки дітей з інвалідністю.
  • Медичні працівники.
  • ВІЛ-інфіковані.

Крім того, роботодавцям категорично заборонено не надавати працівникам відпустку протягом одного робочого року. За порушення роботодавець або підприємство може понести покарання у вигляді штрафу та адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українцям розповіли про популярні напрямки влітку 2019 року.

А також розповідали про те, що Супрун підготувала медичну пам'ятку для туриста.

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