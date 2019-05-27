Куди поїхати відпочивати влітку: українцям розповіли про популярні напрямки

Колаж РБК-Україна

Українцям повідомили про ціни на відпочинок в популярних місцях

Весна підходить до кінця, а значить пора задуматися про те, де провести відпочинок. Про популярних напрямках і вартості розповіли аналітики, передає інформаційний портал "Сьогодні".

Найчастіше народ цікавився цінами на відпочинок у Єгипті, куди хотіли б відправитися 38,5%. Другою за популярністю стала Туреччина (25,5%). За лідерами виявилися країни Євросоюзу: Греція (4,5%), Болгарія (3,8%), Кіпр (3,5%) та Іспанія (2,8%). Ще близько 3% придивлялися до Арабських Еміратів.

Для любителів єгипетських пляжів є хороша новина: ціни на відпочинок там залишаться приблизно на тому ж рівні, що й роком раніше. "Це пов'язано з тим, що у нас Єгипет - масовий напрям, туди не їдуть російські туристи, відповідно, готелі встановлюють досить лояльні і привабливі ціни для українського ринку", - розповів директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук.

Також зазначається, що середня ціна тижневої відпустки для двох у п'ятизірковому готелі дорівнює 16 - 22 тис. грн. Хургада у таких же умовах обійдеться в 22 тис. грн.

Фото: (pixabay.com)

А ось поїздки у Туреччину подорожчають через зростаючий попит серед європейських туристів і повернення в регіон туристів з РФ. А ще тому, що турецький туристичний бізнес перейшов на розрахунки в євро.

Бюджетним може залишитися лише європейський відпочинок. Крім того, за словами туроператорів, цього літа модними можуть стати й інші напрями. Наприклад, зараз зростає попит на іспанські курорти Тенеріфе, Майорку, Барселону.

Нагадаємо, що туроператорам посилили вимоги.

Ми писали, що минулого тижня в Єгипті без води і їжі застрягли 170 українців, які просять покарати туроператора.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту "Бориспіль" близько 200 людей застрягли на курорті в Шармь аль Шейху через скасування рейсів.