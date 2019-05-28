Украинцы могут получить дополнительный отпуск: что для этого нужно

Сколько должны отдыхать украинцы (pixabay.com)

Особые условия труда могут добавить к обычному отпуску от 4 до 10 дней

Буквально через несколько дней начнется лето и все больше украинцев задумывается о том, куда отправиться со всей семьей, чтобы провести отпуск. У кого-то для долгожданного отпуска есть целых 24 дня, а вот некоторые работники имеют право на дополнительные четыре дня отпуска, пишет издание OBOZREVATEL.

Как сообщает издание, в законе есть специальная норма для тех работников, которые более 50% своего рабочего дня проводят возле компьютера. Такие работники имеют право получить дополнительные четыре дня оплачиваемого отпуска.

"Работники на любых должностях, которые работают на электронно-вычислительных и вычислительных машинах (в том числе и персональных компьютерах), имеют право на дополнительный отпуск длительностью 4 календарных дня", – говорится в действующей редакции КЗоТа.

Украинцы имеют право на дополнительные дни отпуска (pixabay.com)

Кроме того, есть категории работников, которые имеют право на ежегодный отпуск с максимальной продолжительностью в 35 дней:

Шахтеры.

Украинцы, которые работают при низких или высоких температурах, или на улице.

Родители детей с инвалидностью.

Медицинские работники.

ВИЧ-инфицированные.

Кроме того, работодателям категорически запрещено не предоставлять работникам отпуск в течении одного рабочего года. За нарушение работодатель или предприятие может понести наказание в виде штрафа и административной ответственности.

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