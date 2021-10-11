Розмір платіжки за комуналку за рік зріс більш ніж на чверть

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в серпні 2021 року склали 10,3 млрд грн. Це на 27,1% більше, ніж у серпні минулого року (8,1 млрд грн).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, в серпні 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 11,8 млрд (114,4% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець серпня 2021 року склала 62,9 млрд грн, що на 1,4 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (64,3 млрд грн).

За даними статистичного відомства, станом на 31 серпня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 23,3 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 19,5 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії - 6,8 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,6 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,5 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн.