В Ужгороді мама маленького Зеленського розповіла про сина і звернулася до президента (відео)

В Ужгороді дитину назвали Зеленський (колаж: РБК-Україна)

На Закарпатті по сусідству з немовлям Зеленським проживає 11-річний Янукович

В Ужгороді дитину назвали на честь глави держави Володимира Зеленського, але це не перший випадок в цих краях, коли дитині дають "президентське" ім'я. У 20 кілометрах в селищі Середнє проживає сім'я ромів з 11-річним Януковичем Івановичем.

Мама немовляти Зеленського Євгеновича Дьопйош впевнена, що діти якщо і зустрінуться коли-небудь, то конфліктувати один з одним не будуть. Про це розповів журналіст Віталій Глагола, який зняв сюжет про знаменитого малюка та опублікував на своєму каналі в YouTube.

"Може, дасть Бог, зустрінуться. Але я не планую туди їхати... далеко", - посміхається мама малюка Маргарита Дьопйош.

Хлопчику вже майже три місяці - він народився 23 березня, і проживає на околиці Ужгорода в таборі ромів разом з мамою і ще 5 братами та сестрами в одній кімнаті в старенькій хаті. Найстаршій Карині 25 років, ще 10-річна Марія, 8-річна Ангеліна, і хлопчики Крістіан і Назар.

Маргарита розповіла, що заздалегідь планувала назвати сина Зеленським і пишається, адже в місті більше немає такого імені.

Вона не заміжня і з батьком малюка бачиться рідко, вони практично не спілкуються. Чоловік може тільки принести памперси та трохи грошей, але виховує родину жінка самостійно.

На гроші від держави за народження дитини планує ремонт в оселі, хоче облаштувати ще одну кімнату.

Також Маргарита зізналася, що маленький Зеленський дуже спокійний і після вечері всю ніч спить міцно і не плаче. Їсть малюк тільки дитячі суміші. Мама сина нікому не довіряє, і з хлопчиком іноді приходять пограти тільки сусіди по табору.

В Ужгороді дитину назвали Зеленський (Фото: t.me/VGlagola)

Як розповів лідер ромської громади Мирослав Рогвардт, це така стара традиція - називати дітей іменами відомих людей.

"Тенденції змінюються. Вчора - Янукович, сьогодні - Зеленський. Може, завтра буде Порошенко, Тимошенко. Використовуючи ці імена, люди переконані, що це приносить удачу", - зазначив він.

Мама маленького Зеленського запросила президента приїхати в гості в Ужгород.

"Познайомитися з ромським народом і Зеленським", - звернулася вона.

Відео: На Закарпатті в таборі ромів хлопчику дали ім'я Зеленський

Раніше ми писали про те, що на Закарпатті батьки назвали свого сина Зеленський, при цьому інші сім'ї також відзначилися незвичайними іменами для дітей.

Також повідомлялося, як називати дітей в цьому році за церковним календарем, щоб вони були здоровими та щасливими.

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Автор: Володимир Костирін