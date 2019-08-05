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Українці можуть втратити воду з кранів: у чому причина

STYLERЖиття    05.08.2019 - 21:47
Українці можуть втратити воду з кранів: у чому причина
Українці отримуватимуть воду за графіком (Колаж РБК-Україна)

Цілодобову подачу води у великих містах можуть обмежити вже з 20 серпня

Українців можуть позбавити цілодобового водопостачання і водоканали можуть перейти з 20 серпня на подачу води за графіком. Про це розповіла на прес-конференції віце-президент української асоціації підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводканалекологія" Ольга Бабій, пише УНІАН.

Як пояснила Бабій, така ситуація пов'язана з тим, що не вистачає коштів на оплату електроенергії в тарифі підприємств. І якщо проблема не буде вирішена до 20 серпня, то водоканали різних міст можуть обмежити подачу води і перейти на погодинну роботу.

"Якщо ми чуємо, що водоканал відключений від електроенергії, причина одна – не покривається тариф, немає коштів для розрахунку. Якщо з 20 серпня деякі міста будуть заявляти про перехід на погодинну подачу води, щоб всі розуміли цю причину", - сказала Ольга Бабій та пояснила, що подача води за графіком може торкнутися в першу чергу міст обласного значення, зокрема тих, де бюджети комунальних підприємств не можуть розрахуватися за електроенергію.

Вона додала, що така ситуація склалася через те, що в липні була підвищена вартість електроенергії для комунальних споживачів, а тариф не був переглянутий. В цілому така ситуація може призвести до техногенних аварій.

Українці можуть втратити воду з кранів: у чому причина

В Україні можуть почати подавати воду за графіком (фото: РБК-Україна)

"Ми звертаємося до органів прокуратури, Служби безпеки, Ради нацбезпеки, Адміністрації президента і Кабміну терміново втрутитися в ситуацію. Тому що ми бачимо, що, якщо ситуація законодавчо не врегулюється до 20 серпня, ми будемо мати відключення від електрики водоканалів, а згодом техногенні аварії в містах України", - підкреслила віце-президент "Укрводканалекологія".

Вона розповіла, що існує два варіанти розв'язання проблеми. Перший – це підняти на 20% тарифи на воду, каналізацію, тепло і зробити це за рахунок коригування в тарифі електроенергії, газу та заробітних плат. А другий варіант – зробити водоканали і теплокомуненерго споживачами за ціною 1,68 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти дали несподіваний прогноз про те, що буде з доларом в серпні.

А також розповідали про те, що фахівці пояснили, чому українці після виборів кинулися скуповувати квартири.

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення Кабмін запустив онлайн-калькулятор для тарифів на тепло і гарячу воду
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