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Як прожити на пенсію 2700 гривень в Україні: в Мінсоцполітики здивували відповіддю

Понеділок 20 липня 2020 19:24
Як прожити на пенсію 2700 гривень в Україні: в Мінсоцполітики здивували відповіддю
Як прожити на пенсію 2700 гривень в Україні (колаж: РБК-Україна)

У Мінсоцполітики пояснили, як прожити на 2700 гривень в Україні

Радник міністра соціальної політики Микола Шамбір розповів, як прожити на пенсію 2700 гривень в Україні. Він зробив роз'яснення щодо отримання субсидій малозабезпеченими пенсіонерами, коли йому поставили питання про те, як оплачувати комунальні послуги та купувати продукти при пенсії у 2700 гривень.

Пенсіонерка поскаржилася журналістам, що при розмірі пенсії 2700 грн її велика частина йде на оплату комунальних послуг. На її питання, як прожити на ці гроші, радник міністра відповів, що прожити можна, але тільки з субсидією.

"Я б розділяв питання пенсії та квартири. Є програма субсидій, яка орієнтовно говорить про те, що квартирна плата повинна бути не більше 15% (середньомісячного доходу - ред.). Якщо більше цього розміру, значить призначається субсидія. Вона визначається індивідуально, тому треба рахувати в кожному випадку, але приблизно такий рівень. Тому говорити про те, що оплата за квартиру бере понад 15%, мабуть, не треба", - заявив Шамбір в ефірі телеканалу "Україна 24".

Також він уточнив, що питання пенсій і питання субсидій - "це дві різні програми".

"Субсидії зроблені для того, щоб там, де великий ріст цін був, перекрити й надати допомогу цим людям", - додав він.

Відзначимо, що досить часто малозабезпечені пенсіонери не можуть отримати субсидування через актуальне законодавство.

Нагадаємо, що у Києві аферисти "карають" пенсіонерів на величезні суми.

Раніше ми також писали, що в Україні підняли виплати кільком категоріям громадян.

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