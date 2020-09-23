Українці можуть тримати свідоцтво про народження в смартфоні: як це працює

Дівчина зі смартфоном (фото: pixabay.com)

Українці можуть використовувати цифрове свідоцтво про народження

Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка вводить електронне свідоцтво про народження дітей до 14 років. Це означає, що електронне свідоцтво про народження має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.

Відповідну постанову Кабмін прийняв під час засідання у середу, 23 вересня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

Варто зазначити, що раніше свідоцтво про народження було тільки в паперовому вигляді. Тепер документ також буде відображатися в мобільному додатку "Дія" в обох батьків.

Крім того, разом зі свідоцтвом про народження також буде відображатися і актуальна прописка дитини. Батьки зможуть передавати цифрове свідоцтво про народження у вигляді електронних копій.

Незабаром Мінцифри запустить бета-тестування електронного свідоцтва про народження в мобільному додатку "Дія".

Нагадаємо, додаток "Дія" дозволить українцям залишати країну без паспорта. У мережі показали, як з планшета сканується документ туриста, який встановлений у нього в мобільному додатку.

Раніше ми писали про те, що дані українців потрапили в руки зловмисників, які з допомогою ботів продають інформацію в Telegram. Тоді в мережі почали говорити про те, що дані українців взяті з додатку "Дія".