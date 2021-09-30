Українці можуть безкоштовно лікуватися в приватних клініках: як це зробити

Українці можуть отримати безкоштовне медичне обслуговування в приватних клініках за програмою медичних гарантій. В Національній службі здоров'я, що підпорядковується МОЗ, розповіли, як це зробити, і за які саме послуги можна не платити.

Питання медичної допомоги на безоплатній основі в приватних закладах обговорювалося на пресбрифінгу НСЗУ .

Отримати безоплатно медичну допомогу пацієнти можуть у приватних медзакладах, які мають договір з НСЗУ.

На сьогодні 271 приватний медзаклад і понад 500 лікарів-ФОП мають такі домовленості.

"Це майже 25% надавачів медичних послуг, які працюють з НСЗУ. Усі вони надають медпослуги безоплатно і в повному обсязі в межах пакетів, за якими вони уклали контракти", - розповіли в службі.

Як отримати безоплатну медичну допомогу

Первинну медичну допомогу надають 228 приватних закладів та 528 лікарів-ФОП.

Щоб отримати послугу у приватному закладі на спеціалізованому рівні безоплатно необхідно мати електронне направлення від сімейного лікаря.

Також українці можуть отримати й спеціалізовану медичну допомогу. Її безоплатно за договором с НСЗУ надають 87 приватних та 13 лікарів-ФОП.

Які приватні заклади підписали договір з Національною службою здоров’я можна перевірити за посиланням.

До програми медичних гарантій входять такі послуги:

Вакцинація від коронавірусу

Ведення вагітності в амбулаторних умовах.

Стоматологічна допомога.

Мобільні психіатричні бригади для допомоги пацієнту вдома.

Хірургія в стаціонарних умовах для дітей і дорослих.

Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій.

Медична допомога під час пологів.

Лікування онкохворих.

Лікування пацієнтів з ВІЛ.

Лікування туберкульозу.

Реабілітація хворих та інші.

Детально зі списком послуг можна ознайомитися за посиланням тут, які з них можна отримати безкоштовно - тут.