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Українці можуть безкоштовно лікуватися в приватних клініках: як це зробити

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Четвер 30 вересня 2021 11:59
Українці можуть безкоштовно лікуватися в приватних клініках: як це зробити Фото: Українці можуть безкоштовно лікуватися в приватних клініках (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Українці можуть отримати безкоштовне медичне обслуговування в приватних клініках за програмою медичних гарантій. В Національній службі здоров'я, що підпорядковується МОЗ, розповіли, як це зробити, і за які саме послуги можна не платити.

Питання медичної допомоги на безоплатній основі в приватних закладах обговорювалося на пресбрифінгу НСЗУ.

Отримати безоплатно медичну допомогу пацієнти можуть у приватних медзакладах, які мають договір з НСЗУ.

На сьогодні 271 приватний медзаклад і понад 500 лікарів-ФОП мають такі домовленості.

"Це майже 25% надавачів медичних послуг, які працюють з НСЗУ. Усі вони надають медпослуги безоплатно і в повному обсязі в межах пакетів, за якими вони уклали контракти", - розповіли в службі.

Як отримати безоплатну медичну допомогу

Первинну медичну допомогу надають 228 приватних закладів та 528 лікарів-ФОП.

Щоб отримати послугу у приватному закладі на спеціалізованому рівні безоплатно необхідно мати електронне направлення від сімейного лікаря.

Також українці можуть отримати й спеціалізовану медичну допомогу. Її безоплатно за договором с НСЗУ надають 87 приватних та 13 лікарів-ФОП.

Які приватні заклади підписали договір з Національною службою здоров’я можна перевірити за посиланням.

До програми медичних гарантій входять такі послуги:

  • Вакцинація від коронавірусу
  • Ведення вагітності в амбулаторних умовах.
  • Стоматологічна допомога.
  • Мобільні психіатричні бригади для допомоги пацієнту вдома.
  • Хірургія в стаціонарних умовах для дітей і дорослих.
  • Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій.
  • Медична допомога під час пологів.
  • Лікування онкохворих.
  • Лікування пацієнтів з ВІЛ.
  • Лікування туберкульозу.
  • Реабілітація хворих та інші.

Детально зі списком послуг можна ознайомитися за посиланням тут, які з них можна отримати безкоштовно - тут.

Раніше ми писали, які послуги при захворюваннях серцево-судинної системи в Україні безкоштовні.

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медицина НСЗУ
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