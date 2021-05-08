Українці стали більше купувати авто з салонів: які машини найпопулярніші
У квітні українці стали активніше купувати нові авто. Так, минулого місяця в Україні зареєстрували 10 тис. машин з салону. Це, між іншим, на 11% більше, ніж у березні, і аж на 170% - ніж у квітні 2020-го.
Про це свідчать дані, надані нам експертами сайту RST.
Хто найбільше купує нові авто
Зазначається, що активно нові автомобілі купували кияни. Минулого місяця жителі столиці зареєстрували понад 4 тис. машин (проти 1400, які кияни придбали у квітні 2020 року). Також велику кількість авто зареєстрували в Дніпрі та Одесі.
Загалом у квітні поточного року зареєстрували 10 тис. авто на загальну суму 330 млн доларів. І це без урахування вартості додаткового обладнання.
"Для порівняння, у квітні минулого року кількість зареєстрованих авто склала 3 700", - кажуть експерти.
Найпопулярніші нові авто у квітні
Понад 75% зареєстрованих автомобілів були кросоверами та позашляховиками.
Найпопулярнішою маркою минулого місяця була Toyota. Більше ніж 1 600 таких нових автомобілів отримали реєстрацію минулого місяця. Також попит мали Renault, Kia, Skoda і Volkswagen.
Кросовер Kia Sportage став бестселером серед моделей і покрив більш як 6% квітневих продажів. Крім нього часто купували Toyota RAV4 і Renault Duster.
"Автомобілі з ціною від 17 до 35 тис. доларів отримали частку ринку 50%. Середня ціна кожного автомобіля, який зареєстрували у квітні, становила майже 33 тис. доларів", - кажуть експерти.
Нагадаємо, що в першому кварталі 2021 року українці купили 21 тис. нових автомобілів на суму близько 660 млн доларів.