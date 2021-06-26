Українці на "Книжковому Арсеналі" можуть написати книгу разом з відомими письменниками: як це зробити

Українцям запропонували стати співавторами творів, написаних відомими письменниками Любком Дерешем, Іреною Карпою та Сашком Лірником. Причому після виходу новел імена учасників проекту також будуть значитися на обкладинці книг.

Така ініціатива проводиться в рамках "Х Книжкового Арсеналу", який проводиться в Києві, і проект продовжений також в онлайні.

Так, була відкрита триметрова інсталяція у формі книги #ті_автор, що дозволять відвідувачам взаємодіяти з нею, фактично впливаючи на хід сюжету, і, відповідно того чи іншого фіналу твору.

Загалом організатори проекту передбачили 48 фіналів трьох оповідань. Учасник 4 рази робить вибір по ходу сюжету, впливаючи на розвиток подій і визначаючи долі героїв. В кінці автор отримує один з 16 фіналів книги.

На "Книжковому Арсеналі" у столиці (проводиться з 23 по 27 червня, адреса: Київ, вул. Лаврська, 10-12, ліве крило) можна створити свою історію з Любком Дерешем, літератором, лектором, посланцем толерантності ПРООН в Україні.

"У всьому світі зараз існує тренд на співтворчість, відомий як "культура участі". Він протилежний за своїм змістом до культури споживання. У літературі, серіалах та іграх сьогодні важливо давати можливість вибору та включеності в події", - розповів Любко Дереш.

Він також додав, що разом з іншими авторами вони написали 48 самостійних творів, де все залежить від вибору читача.

"Кожен учасник проекту стане співавтором справжньої книги з унікальним дизайном обкладинки, на якій побачить своє ім'я. Упевнений, про це хоча б раз мріяв кожен", - зазначив Любко Дереш.

Також в онлайн-версії проекту можна долучитися до написання твору ще й з найвідомішим казкарем України, письменником і сценаристом фільмів Сашком Лірником, а також з письменницею, солісткою групи QARPA Іреною Карпою. Так, проект "Ти - автор" доступний всім на сайті tyavtor.com.ua.

Завершивши твір в інтерактивній інсталяції у формі книги від Visa або на сайті, учасник проекту отримає на вказану при реєстрації електронну адресу онлайн-версію книги.

На "Книжковому Арсеналі" в Києві запустили проект "Ти - автор" (фото: tyavtor.com.ua)