Украинцы на "Книжном Арсенале" могут написать книгу вместе с известными писателями: как это сделать

Украинцам предложили стать соавторами произведений, написанных известными писателями Любком Дерешем, Ирэной Карпой и Сашком Лирником. Причем после выхода новелл имена участников проекта также будут значиться на обложке книг.

Такая инициатива проводится в рамках "Х Книжного арсенала", который проводится в Киеве, и проект продлен также в онлайне.

Так, была открыта трехметровая инсталляция в форме книги #ти_автор, что позволят посетителям повзаимодействовать с ней, фактически влияя на ход сюжета, и, соответственно того или иного финала произведения.

В целом организаторы проекта предусмотрели 48 финалов трех рассказов. Участник 4 раза делает выбор по ходу сюжета, влияя на развитие событий и определяя судьбы героев. В конце автор получает один из 16 финалов книги.

На "Книжном Арсенале" в столице (проводится с 23 по 27 июня, адрес: Киев, ул. Лаврская, 10-12, левое крыло) можно создать свою историю с Любком Дерешем, литератором, лектором, посланником толерантности ПРООН в Украине.

"Во всем мире сейчас существует тренд на совместное творчество, известный как "культура участия". По своему содержанию он противоположен культуре потребления. В литературе, сериалах и играх сегодня важно давать возможность выбора и включенности в происходящее", - рассказал Любко Дереш.

Он также добавил, что вместе с другими авторами они написали 48 самостоятельных произведений, где все зависит от выбора читателя.

"Каждый участник проекта станет соавтором настоящей книги с уникальным дизайном обложки, на которой увидит свое имя. Уверен, об этом хотя бы раз мечтал каждый", - отметил Любко Дереш.

Также в онлайн-версии проекта можно присоединиться к написанию произведения еще и с известнейшим сказочником Украины, писателем и сценаристом фильмов Сашком Лирником, а также с писательницей, солисткой группы QARPA Ирэной Карпой. Так, проект "Ты - автор" доступен всем на сайте tyavtor.com.ua.

Завершив произведение в интерактивной инсталляции в форме книги от Visa или на сайте, участник проекта получит на указанный при регистрации электронный адрес онлайн-версию книги.

На "Книжном Арсенале" в Киеве запустили проект "Ты - автор" (фото: tyavtor.com.ua)