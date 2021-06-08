Унікальний архів українського вченого викинули на смітник: "годі збагнути" (фото)

Залишки унікального архіву видатного українського вченого, історика Києва, письменника і журналіста Віталія Ковалинського, який помер восени 2019 року у віці 78 років, були знайдені на смітнику біля його будинку в столиці.

Були викинуті слайди з фотографіями закордонних подорожей києвознавця, фотоплівки з різними подіями, одна надрукована фотографія, етикетка з упаковки його книги "Київські мініатюри" та інше. Все це було в мішках з будівельним сміттям упереміш.

"Спершу я звернув увагу на яскраві коробки з-під кубинських сигар, далі погляд перейшов на слайди з підписами: Мальта, Ам'єн, Версаль, Неаполь, Іспанія. У голові промайнула думка: чи не Віталія Васильовича це рештки колекції? Й одразу помічаю його візитівки, квитанції з прізвищем Ковалинський", - написав Короб, який був особисто знайомий з науковцем.

Автор поста зазначає, що книги з бібліотеки та документи з архіву Ковалинського потрапили в продаж на ринок "Петрівка" в Києві, і "така доля їм була вже заготовлена ще до смерті великого києвознавця".

Короб розповів, що раніше спілкувався з родичем Віталія Васильовича, намагаючись роздобути деякі екземпляри з праць вченого, але нічого з цього не вийшло.

"Я наївно намагався щось собі вирвати, але родич тільки уважно вислухав мої співчуття, а також пропозицію, мовчки взяв записку з номером телефону", - йдеться в публікації.

І ось через півтора року після смерті Ковалинського залишки його архіву "байдужою рукою разом з розбитою керамічною плиткою були кинуті біля сміттєвих баків" біля будинку в місті, вивченню та популяризації історії якого він віддав багато років свого життя.

Також він опублікував відповідні фото.

Артефакти та частина архіву вченого-києвознавця Віталія Ковалинського опинилися на сміттєзвалищі (фото: facebook.com/korob.anton)

Віталій Ковалинський працював у Музеї історії Києва з 1997 року, був завідувачем відділу.

Вчений виступав на теми історії української столиці по радіо і телебаченню, брав участь у наукових конференціях і симпозіумах.

Він був автором або упорядником 30 окремих монографій з історії Києва, понад 500 газетних і журнальних публікацій, каталогів і статей у наукових збірниках. Загалом публікації містяться більш ніж в 40 журналах і більше ніж 80 газетах.

Яка доля врятованого архіву Ковалинського

У коментарях до допису скоро стало відомо, що збережений архів має намір взяти Музей історії Десятинної церкви. У ньому поінформували, що вже передали картотеку, деякі особисті речі та фото Віталія Васильовича.

"Він був нашим добрим другом. Єдиний родич проживає в сусідній країні, він є спадкоємцем, і, дійсно, мав десь в цей час приїхати. Очевидно, що складно було б йому це все забрати", - йдеться у повідомленні.

У Музеї додали, що зараз працівники фондів якраз описують отримані матеріали з архіву Ковалинського, деякі публікуватимуть на своєму сайті.

Реакція мережі

У мережі шоковані такою ситуацією з викинутим архівом, звучать емоційні коментарі з обуренням, а також міркування про ставлення до культурної та наукової спадщини в сучасному світі.