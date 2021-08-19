Українці можуть отримати компенсацію за перебої зі світлом: скільки та куди звертатися
В Україні внесли зміни до порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання. Також Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг посилила штрафи компаніям за перебої зі світлом.
Про це розповіла член НКРЕКП Ольга Бабій у своєму Facebook.
Що змінилося в стандартах якості електропостачання
- встановлено компенсацію за відсутність однієї фази протягом більше ніж 24 годин для споживачів, приєднаних до електричних мереж по трифазній схемі електроживлення;
- посилення з 1 січня 2022 року стандарту за тривалістю аварійних перерв з 24 до 22 годин;
- встановлення гарантованих стандартів тривалості планових перерв в електропостачанні із попередженням споживачів. Допустима тривалість планових перерв зі світлом скорочується з 24 годин до не більше 12 годин (у незимові місяці) та 6 годин (у зимові місяці). Для серйозних планових робіт (реконструкція та заміна мереж) тривалість перерв в електропостачанні не повинна перевищувати 24 години (у незимові місяці) та 8 годин (у зимові місяці);
- збільшення розмірів сум компенсацій для окремих стандартів (щодо аварійних перерв, що тривають понад 24 годин (а з 1 січня 2021 - го - 22 годин), і термінів усунення причин.
Який розмір компенсації
Бабій звернула увагу на введений з 1 липня 2021 року стандарт якості в електропостачанні - щодо частоти перерв, згідно з яким кожен споживач, у якого в попередні 12 календарних місяців (у тому числі що передували 1 липня), кількість перебоїв зі світлом перевищувала допустимий стандарт - має право на отримання компенсації.
- для побутового споживача це 200 гривень
- для непобутового споживача - 600 гривень
- плюс 50 гривень за кожну перерву понад встановлений стандарт.
Допустима кількість перерв тривалістю понад 1 годину протягом 12 місяців становить:
Аварійні перебої (з вини компанії):
- не більше 6 годин перерв для міст і селищ міського типу;
- не більше 8 годин перерв для сільської місцевості.
Планові перерви - не більше 11 перерв.
Куди звертатися за компенсацією
Споживачі при наявності проблем з частими перервами в електропостачанні можуть звертатися до операторів систем розподілу, з якими укладено договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.
Для цього потрібно написати заяву про надання компенсацій за недотримання гарантованого стандарту за кількістю перерв в електропостачанні протягом 12 календарних місяців в точці розподілу споживача (тривалістю понад одну годину).
Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня запрацюють нові тарифи на електроенергію для населення.
Раніше повідомлялося, що Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію навесні 2022 року.