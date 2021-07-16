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Німеччина оголосила режим військової катастрофи: що відбувається

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Берлін, П'ятниця 16 липня 2021 13:28
Німеччина оголосила режим військової катастрофи: що відбувається Фото: у Німеччині ввели режим військової катастрофи (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство оборони Німеччини ввело режим військової катастрофи. Тепер командири зможуть за власним рішенням направляти техніку на допомогу місцевій владі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Spiegel.

Зазначимо, кількість жертв потопу в Німеччині перевищила 100 осіб.

У країні з вівторка тривають сильні дощі, через які утворилася повінь.

У зв'язку з цим міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер прийняла рішення ввести в країні режим військової катастрофи.

До ліквідації наслідків стихійного лиха залучили вже 850 військових. За словами голови Міноборони, кількість залучених військових буде зростати.

Нагадаємо, Німеччину накрила потужна повінь, вона триває ще з вівторка.

Крім того, у Німеччині через повінь понад тисячу людей зникли безвісти.

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