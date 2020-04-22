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Українці будуть вибирати президента в інтернеті: Зеленський зробив заяву (відео)

STYLERЖиття    22.04.2020 - 20:21
Українці будуть вибирати президента в інтернеті: Зеленський зробив заяву (відео)
Голосування онлайн в Україні (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський висловився про діджіталізацію України

Володимир Зеленський має намір до наступних президентських виборів реалізувати для громадян можливість вибирати онлайн. Про це глава держави сказав у документальному фільмі "Рік президента Зеленського".

Картина, присвячена змінам в Україні під керівництвом Зеленського за час на посаді та про плани на майбутнє, вийшла 22 квітня в мережі.

За словами президента, діджіталізація України триває, і вже в найближчі тижні держава увійде до трійки найбільш сучасних країн світу в цьому напрямку.

"І це правда. Тобто у нас з'явилася "Дія", електронний паспорт, права, техпаспорт, студентський... А буде все. Крім електронного підпису буде вся твоя нерухомість, весь твій бізнес, все що можна - все це буде. Близько 8 нових електронних документів готується", - заявив Зеленський.

Також він упевнений, що вже на наступних президентських виборах, намічених на 2024 рік, проголосувати можливо буде онлайн.

"Одним із моїх завдань стало - вибори наступного президента України повинні бути електронними. Тобто щоб була така можливість - звичайна та електронна. От у деяких країнах це існує. Наприклад, в Естонії. Вони і так вибирають, і в електронному вигляді вибирають", - заявив глава держави.

Також Зеленський нагадав, що в Україні з'явилося окреме міністерство у рамках діджіталізації країни - Міністерство цифрової трансформації України.

Відео: Зеленський у фільмі розповів про рік свого президентства

Раніше ми писали про те, як змінилися ціни і тарифи за майже рік президентства Зеленського - з'явилася інфографіка.

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