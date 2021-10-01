Українці отримуватимуть нові водійські права. Дивіться, як вони будуть виглядати

В Україні оновили водійські права і змінили правила отримання посвідчення. Тепер документи будуть відповідати всім європейським вимогам.

Що саме зміниться в зовнішньому вигляді прав і як їх тепер доведеться отримувати - читайте в нашому матеріалі далі.

Як зміняться водійські права в Україні

Незабаром інформація на правах буде відображатися у вигляді кодів, як в країнах Європейського Союзу, а не піктограм, як раніше.

Зокрема, відомо, що протягом трьох місяців у водійських правах почнуть з'являтися відмітки про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78" в графі 12 посвідчення.

При наявності такої позначки водії зможуть управляти машиною тільки з автоматичною коробкою передач, а при її відсутності - з будь-якою. При цьому, зміни не торкнуться тих водіїв, яким водійські посвідчення були видані раніше.

Така відмітка з'явиться в нових водійських правах (hsc.gov.ua)

Також у вигляді кодів будуть відображатися:

медичні причини обмежень (окуляри - "01", слухові апарати - "02", протез - "03" і т. д.)

пристосування транспортного засобу (модифікована Трансмісія - "10", пристосована педаль зчеплення - "15", модифіковані гальмівні системи - "20" і т. д.)

донор органів - " 115"

дублікат прав - " 71" і так далі

Нові правила підготовки водіїв

Також оптимізовано процес прийняття іспитів. Зокрема, тепер, щоб отримати одночасно дві категорії прав, потрібно скласти іспити за вищою з них (крім категорій B1, B, BE).

Наприклад, при відкритті категорій С і С1 теоретичний і практичний іспити здаються тільки по категорії С. При отриманні нижчої категорії прав або категорії з причепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E) водіям більше не потрібно надавати додаткові документи, які підтверджують навички управління - вони будуть підтверджуватися за посвідченням водія.

Термін дії успішної здачі теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС збільшили до двох років. Але при цьому він діє не довше, ніж термін дії свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв.

Важливо! Якщо водій, який має кілька відкритих водійських категорій, був позбавлений права керування, повернути водійське посвідчення після закінчення терміну позбавлення він зможе, склавши в сервісному центрі МВС теоретичний і практичний іспити тільки з вищої категорії.

Ось так виглядають права в Польщі (mvr.bg)