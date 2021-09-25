В Україні втричі подорожчало зберігання номерних знаків для авто: скільки доведеться платити
В Україні ціна на відповідальне зберігання номерних знаків складе у розмірі 9 грн на добу (без урахування ПДВ). Також по закінченню терміну сплаченого зберігання, громадянам потрібно буде подбати про продовження резерву.
Про це повідомили у Telegram-каналі МВС України.
Так, постанова набула чинності у п'ятницю, 24 вересня.
Як скористатися послугою
Для того, щоб скористатися даною послугою, потрібно:
- заява;
- документи, що посвідчують особу;
- реєстраційні документи на транспортний засіб;
- квитанція, яка засвідчує оплату держпослуги.
Окрім того, раніше дана послуга обходилася водіям у 3 грн (без ПДВ). З цим податком сума зросла з 3,6 грн до 10,8 грн.
Зберігання номерних знаків виросло в ціні (t.me/mvs_ukraine)
Також тепер ціна за послугу реєстрації, перереєстрації для транспортних засобів усіх категорій складе 200 грн.
Раніше ми повідомляли, що згідно з рішенням від 15 вересня, в Україні спрощують отримання нових водійських прав. Коли документ буде готовий, він з'явиться у вас в мобільному додатку "Дія", а пластикове посвідчення доставлять вам кур'єром, або в вибране відділення Укрпошти.
Також ми писали, що Кабмін також дозволив навчати майбутніх водіїв в онлайн форматі. Таким чином, автошкола має повідомити в найближчий територіальний сервіс МВС про те, що буде навчати онлайн при реєстрації групи в єдиному державному реєстрі МВС.