В Україні втричі подорожчало зберігання номерних знаків для авто: скільки доведеться платити

В Україні ціна на відповідальне зберігання номерних знаків складе у розмірі 9 грн на добу (без урахування ПДВ). Також по закінченню терміну сплаченого зберігання, громадянам потрібно буде подбати про продовження резерву.

Про це повідомили у Telegram -каналі МВС України.

Так, постанова набула чинності у п'ятницю, 24 вересня.

Як скористатися послугою

Для того, щоб скористатися даною послугою, потрібно:

заява;

документи, що посвідчують особу;

реєстраційні документи на транспортний засіб;

квитанція, яка засвідчує оплату держпослуги.

Окрім того, раніше дана послуга обходилася водіям у 3 грн (без ПДВ). З цим податком сума зросла з 3,6 грн до 10,8 грн.

Зберігання номерних знаків виросло в ціні (t.me/mvs_ukraine)

Також тепер ціна за послугу реєстрації, перереєстрації для транспортних засобів усіх категорій складе 200 грн.