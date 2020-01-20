В Україні почали знижувати тарифи на тепло і гарячу воду: яким областям не пощастило

Тарифи на газ в Україні (Колаж РБК-Україна)

Тарифи на тепло і гарячу воду не стали переглядати в п'яти областях

Тарифи на тепло і гарячу воду в Україні почали знижувати на початку 2020 року. Як повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці в Facebook, в середньому грудневі платіжки українців зменшилися на 30%. Однак не всі області зробили перерахунок цін на тепло і гарячу воду.

Як написав прем'єр-міністр України, перерахунок провели 132 підприємства теплокомуненерго у 124 містах країни, в тому числі й 16 обласних центрів. Пощастило мешканцям Вінниці, Луцька, Дніпра, Житомира, Запоріжжя, Кропивницького, Львова, Рівного, Тернополя, Харкова, Херсона, Хмельницького, Чернігова, Івано-Франківська, Києва.

"Так, наприклад, за грудень 2019 року зменшено платіжки для населення: сума перерахунку у 1-кімнатних квартирах - від 80 гривень у Київській обл. і до 292 гривень у Львівській області; по 2-кімнатних квартирах - від 110 гривень у Чернігівській області, до 435 гривень у Дніпропетровській області; з 3-кімнатних квартирах - від 140 гривень у Дніпропетровській області, до 563 гривень у Рівненській області", - повідомив Олексій Гончарук.

Він додав, що в Тернополі споживачі отримали знижку за послуги теплопостачання за весь опалювальний сезон, з жовтня 2019 року. Зниження тарифів на тепло і гарячу воду стало можливим завдяки тому, що знизилися ціни на газ.

А ось п'яти областям України не пощастило – там місцева влада не стали переглядати тарифи, через те, що там замість газу використовують інші енергоносії для опалення. Це – Миколаїв, Полтава, Суми, Черкаси та Чернівці.