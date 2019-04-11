Українці бояться відкривати депозити перед виборами: усі подробиці

Перед виборами президента України люди не квапляться відкривати депозитні рахунки. Найчастіше люди відкривали рахунки до запиту та строкові вклади на 3-6 місяців. При цьому довгострокові вклади на 12 місяців популярністю не користувалися, не дивлячись на свою максимальну прибутковість. Про це повідомляє UBR.

За даними НБУ, загальний обсяг гривневих вкладів українців в березні 2019 року збільшився на 0,7%, до 277,7 млрд. грн. При цьому середній розмір депозитних ставок у гривні скоротився з 11,6% до 11,1% річних. Варто зазначити, що максимальні ставки за депозитами становили 19-20% річних.

Деякі звинувачують у всьому українську банківську систему, оскільки до неї у населення немає довіри. Адже за останні п'ять років було закрито понад 90 банків.

При цьому деякі, пов'язують таку ситуацію на банківському ринку з політичними ризиками, оскільки незрозуміло, що буде після голосування за нового президента і нову Верховну Раду.

Фото: Юлія Березовська, прес-офіс НБУ

Тому люди намагаються не ризикувати і відкривають короткострокові банківські рахунки, як в гривні, так і в валюті. За даними НБУ, в березні накопичення українців на валютних депозитах зросли на 0,1%, до 8,55 млрд доларів. При цьому середня прибутковість таких вкладень зменшилася з 2,6% до 2,5% річних. А максимальна становила 4,5-5% річних.

Що стосується корпоративних вкладників, то тут спостерігається зовсім інша історія. У березні депозитний портфель юросіб в гривні зменшився на 2,7%, до 261,9 млрд гривень, а валютний - на 2%, до 4,8 млрд доларів.

При цьому фінансисти не поспішали нарощувати свою кредитну активність. У березні гривневе кредитування бізнесу збільшилася лише на 0,7%, до 464,7 млрд гривень, населення - на 1,3%, до 140,9 млрд гривень.

Нагадаємо, що Київ залучив 105 млн гривень приватних інвестицій в енергозбереження шкіл і дитячих садів.

Раніше повідомлялося про те, що в листопаді 2018 року 43% громадян України вважали, що найбільш безпечно зберігати свої заощадження в доларах.