Українці довіряють долару в три рази більше, ніж євро

Фото: колаж (Paxabay)

За останній рік суттєво зросла довіра до гривні

У листопаді 2018 року 43% громадян України вважали, що найбільш безпечно зберігати заощадження в доларах США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані соцопитування компанії Research & Branding Group.

За даними дослідження, далі з великим відривом слідує євро (15%) та власне національна валюта - гривня - (12%).

Ще 12% українців нині не довіряють жодній з валют, а 16% - не визначилися в цьому питанні.

rb.com.ua

Як зазначають соціологи, в 2018 році довіру українців до гривні істотно зросла: в 2016 році їй довіряли 7% українців, а в 2017 році - 8%.

Опитування проводилося в період з 16 по 26 листопада 2018 року серед 2000 респондентів. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2018 року процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 37,3% річних, що на 5,2 в.п. вище, ніж у вересні (32,1%). Ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли за місяць з 8,8% до 9,5% річних.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення в гривні зросли в жовтні 2018 року з 10,6% до 11,0% річних, в валюті залишилися на рівні 2,4%.