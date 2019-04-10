ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ залучив 105 млн гривень приватних інвестицій в енергозбереження шкіл та дитячих садочків, - КМДА

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 16:54
Київ залучив 105 млн гривень приватних інвестицій в енергозбереження шкіл та дитячих садочків, - КМДА
Фото: Петро Пантелеєв (kyivcity.gov.ua)

Київ є лідером за кількістю впроваджених енергосервісних договорів (ЕСКО)

Київ у вигляді енергосервісних договорів залучив 105 млн гривень приватних інвестицій в енергозбереження шкіл і дитсадків. Про це сьогодні заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час візиту до ДНЗ № 601 (вул. Верховинна, 17) де встановлені сонячні панелі, що дозволяють отримувати електричну енергію  з сонячної, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, Київ сьогодні є лідером за кількістю впроваджених енергосервісних договорів (ЕСКО), що дозволяють залучати приватні інвестиції в енергоефективність будівель. З усіх ЕСКО-контрактів, укладених в Україні, майже 40% працюють саме в Києві. За останні три роки в рамках енергосервісних контрактів Київ залучив до енергозбереження дитсадків та шкіл 105 млн грн.

Пантелеєв підкреслив, що ЕСКО-механізм - це поширена й успішна європейська практика.

"Енергосервісний контракт передбачає залучення приватних інвестицій у заходи з енергозбереження. Інвестор повертає кошти за рахунок економії. Після того як проект окупився, заклади залишаються з новим обладнанням і з чистою економією енергоресурсів", - пояснив Пантелеєв.

"Київ - безперечний лідер серед міст України за кількістю енергосервісних договорів.  Протягом 2016-2019 років укладено 120 контрактів, що складає майже 40% від усіх контрактів укладених в Україні. У рамках ЕСКО Київ залучив 105 млн грн інвестицій у енергоефективність бюджетної сфери. За ці кошти були модернізовані індивідуальні теплові пункти з погодним регулюванням у 62 будівлях столичних навчальних закладів", - сказав Пантелеєв.

За його словами, вже 6 енергосервісних контрактів завершені, обладнання, що було змонтовано в рамках контрактів, передано виконавцями у комунальну власність міста Києва.

"Економічний ефект перевищив прогнозовані очікування: замість 3,5 млн грн ми вже отримали майже 10 млн грн на тепловій енергії", - зауважив заступник голови КМДА.

У Києві у підприємця стріляли п'ять іноземців У Києві розпочався масштабний ремонт у 13 парках
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України КМДАКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся