Київ залучив 105 млн гривень приватних інвестицій в енергозбереження шкіл та дитячих садочків, - КМДА

Фото: Петро Пантелеєв (kyivcity.gov.ua)

Київ є лідером за кількістю впроваджених енергосервісних договорів (ЕСКО)

Київ у вигляді енергосервісних договорів залучив 105 млн гривень приватних інвестицій в енергозбереження шкіл і дитсадків. Про це сьогодні заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час візиту до ДНЗ № 601 (вул. Верховинна, 17) де встановлені сонячні панелі, що дозволяють отримувати електричну енергію з сонячної, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, Київ сьогодні є лідером за кількістю впроваджених енергосервісних договорів (ЕСКО), що дозволяють залучати приватні інвестиції в енергоефективність будівель. З усіх ЕСКО-контрактів, укладених в Україні, майже 40% працюють саме в Києві. За останні три роки в рамках енергосервісних контрактів Київ залучив до енергозбереження дитсадків та шкіл 105 млн грн.

Пантелеєв підкреслив, що ЕСКО-механізм - це поширена й успішна європейська практика.

"Енергосервісний контракт передбачає залучення приватних інвестицій у заходи з енергозбереження. Інвестор повертає кошти за рахунок економії. Після того як проект окупився, заклади залишаються з новим обладнанням і з чистою економією енергоресурсів", - пояснив Пантелеєв.

"Київ - безперечний лідер серед міст України за кількістю енергосервісних договорів. Протягом 2016-2019 років укладено 120 контрактів, що складає майже 40% від усіх контрактів укладених в Україні. У рамках ЕСКО Київ залучив 105 млн грн інвестицій у енергоефективність бюджетної сфери. За ці кошти були модернізовані індивідуальні теплові пункти з погодним регулюванням у 62 будівлях столичних навчальних закладів", - сказав Пантелеєв.

За його словами, вже 6 енергосервісних контрактів завершені, обладнання, що було змонтовано в рамках контрактів, передано виконавцями у комунальну власність міста Києва.

"Економічний ефект перевищив прогнозовані очікування: замість 3,5 млн грн ми вже отримали майже 10 млн грн на тепловій енергії", - зауважив заступник голови КМДА.