В Україні хочуть скасувати перенесення робочих днів: що буде зі святами і вихідними

Народні депутати України зареєстрували законопроєкт, який буде по-новому регулювати святкові дні та перенесення робітників. Розгляд цього проєкту почали ще в січні й на цей момент він пройшов вже всі комітети та комісії.

Що пропонують депутати та чому – читайте в нашому матеріалі нижче.

Яка норма закону діє зараз

В Україні щорічно складається календар перенесення святкових і вихідних днів. Згідно з цим календарем керівникам підприємств, організацій і відомств рекомендується переносити робочі дні.

Наприклад, офіційний вихідний випадає на четвер, слідом йде робоча п'ятниця і два вихідних дні. Щоб не було розриву, п'ятницю рекомендують перенести на наступну суботу, щоб люди могли повноцінно відпочити 4 дні поспіль. Але потім доведеться працювати 6 днів підряд і мати тільки один вихідний - у неділю.

Також в законі є норма про перенесення вихідного, якщо офіційне свято випадає на суботу або неділю. Наступний робочий день після свята (понеділок) рекомендується зробити вихідним днем.

Перенесення потрібно заборонити

Як зазначено в законопроєкті № 4597, депутати пропонують внести зміни до статті 67 Кодексу про працю України. А саме – заборонити перенесення вихідних і робочих днів на підприємствах, в організаціях, крім випадків, встановлених у цьому Кодексі.

Як вважають автори законопроєкту, надмірна кількість переносів робочих днів негативно відбивається на продуктивності роботи, мінімізує можливості роботи з інвесторами та донорами, а також загалом формує негативну репутацію бізнес-потенціалу України в цілому.

Відзначається, що практика перенесення робочих днів збереглася з часом СРСР і зараз її використовують тільки в декількох країнах.

Перенесення робочих днів порушує норми

У пояснювальній записці депутати зазначають, що перенесення робочих днів до шестиденного робочого тижня, іноді – двічі на місяць, є порушенням законодавчих вимог щодо мінімального часу відпочинку працівника, який не можна скорочувати.

Крім того, перенесення робочих днів призводить іноді до чотирьох неробочих днів поспіль, що також негативно позначається на трудовій мотивації та позбавляє працівників адаптуватися до робочого дня після тривалого відпочинку.

Що депутати пропонують залишити

Норму Кодексу про перенесення вихідного дня на наступний після святкового або неробочого у разі, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним – пропонують залишити. Також залишається норма про п'ятиденний робочий і шестиденний робочий тиждень. Обов'язковим вихідним днем залишається неділя, а другий вихідний може бути змінений на розсуд підприємства.

Що про це думають фахівці

Представники бізнесу підтримують внесення таких змін і відзначають, що це сприятливо позначиться на роботі багатьох організацій. Раніше у святкові дні виникав невеликий хаос, оскільки одні - працювали, інші - відпочивали.

Більшість компаній в Україні давно відмовилися від практики перенесення робочих днів, через те, що це ускладнює роботу з партнерами. І щорічний календар уряду про перенесення робочих днів носить рекомендаційний, а не обов'язковий характер.

Практика перенесення робочих днів вже дано застаріла і варто її скасувати, а також переглянути календар офіційних святкових днів, в які українцям дають вихідний.

Однак є депутати, які висловлюються проти. Основна причина - через відмову від довгих вихідних постраждає внутрішній туристичний бізнес, оскільки українці в такі дні активно відвідують місцеві курорти. Ці періоди особливо важливі для готельного бізнесу, сфери послуг, для ресторанів і всього, що пов'язано з відпочинком.

Крім того, українці почнуть брати в ці дні відпустки, лікарняні й все одно будуть робити вихідні. На мотивації та самопочутті працівників це теж буде відбиватися негативно, оскільки такі паузи дають можливість відновити сили уникнути професійного вигорання.

В якому стані перебуває законопроєкт зараз

Законопроєкт був зареєстрований у січні 2021 року. За пів року він пройшов бюджетну комісію, комісію з питань інтеграції України з Європейським союзом та отримав висновки Головного науково-експертного управління. Також він був розглянутий в комітетах.

3 червня був зареєстрований ще один законопроєкт, в якому пропонується прийняти за основу законопроєкт № 4957. Зараз він вже направлений для винесення на голосування і можливо його розглядатимуть на найближчому засіданні Верховної Ради.

Якщо депутати підтримають цю ініціативу, то зміни до Кодексу про працю почнуть діяти з 1 січня 2022 року.