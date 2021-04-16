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В Україні розпочалася підготовка до нового опалювального сезону, - Мінрегіон

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 17:29
В Україні розпочалася підготовка до нового опалювального сезону, - Мінрегіон Фото: в Україні стартувала підготовка до нового опалювального сезону (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні розпочалася підготовка до нового опалювального сезону. Питання підготовки знаходиться під контролем Мінрегіону.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"У Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях завершено опалювальний сезон станом на 16 квітня. Інші області перебувають у процесі сезонного припинення надання послуг теплопостачання. Розпочинаються активні роботи з підготовки до нового опалювального сезону 2021/22 року", - сказано у повідомленні.

Заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська заявила, що здійснюється щоденний моніторинг, фіксується поточна інформація для ефективної підготовки житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду.

Нагадаємо, подачу тепла в Чернігові почнуть зупиняти 15 квітня.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше опалювальний сезон вирішили завершити в Києві. З 10 квітня будинки в столиці почали відключати від централізованого опалення.

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