Опалювальний сезон повністю завершили в п'яти областях
Опалювальний сезон, станом на 16 квітня, завершили в п'яти областях України. Інші області перебувають у процесі сезонного припинення надання послуг теплопостачання.
Так, подача тепла уже припинена в Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
Станом на сьогодні, з 19 961 котельні на території України ще працює 5 531.
"Наразі з 81 637 житлових будинків, опалюється - 12 032. Серед 31 521 об’єкта соціальної інфраструктури (дошкільні заклади, заклади освіти та охорони здоров’я) опалення здійснюється у 9 220 закладах", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що подачу тепла в Чернігові почнуть зупиняти 15 квітня.
Як повідомляло РБК-Україна, раніше опалювальний сезон вирішили завершити в Києві. З 10 квітня будинки в столиці почали відключати від централізованого опалення.