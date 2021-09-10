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Названо лауреата премії Довженка: хто отримав нагороду

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П'ятниця 10 вересня 2021 20:04
Названо лауреата премії Довженка: хто отримав нагороду Фото: український кінорежисер Наталія Ворожбит (facebook.com/alexander.ko.129)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присудження Державної премії імені Олександра Довженка. Цього року лауреатом премії стала кінорежисер і сценарист Наталія Ворожбит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

"Присудити Державну премію України імені Олександра Довженка у 2021 році кінорежисеру, сценаристу Ворожбит Наталі Анатоліївні - за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва", - йдеться в указі.

При цьому зазначається, що розмір премії цього року встановлено у розмірі 200 тисяч гривень.

Зазначимо, що Наталія Ворожбит - українська режисер і сценарист. Вона написала сценарії до таких фільмів, як "Кіборги" і "Дике поле", а також серіалу "Спіймати Кайдаша".

Минулого року Ворожбит дебютувала як режисер з фільмом "Погані дороги". Кінострічка складається з п'яти новел про жителів Донбасу, чиє життя проходить по обидва боки від лінії розмежування.

Фільм отримав нагороду Verona Film Club Award у паралельній програмі Венеціанського кінофестивалю "Тиждень критики", а також три нагороди Національної премії кінокритиків "Кіноколо".

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