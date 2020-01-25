Українців чекають нові тарифи на газ: усі деталі

Ціна на газ (фото: РБК-Україна)

Ціна на газ для населення України зменшиться

Ціна на газ для населення України стане менше. Про це розповів міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель на своїй сторінці в Facebook. За його словами, можливість зниження ціни на "блакитне паливо" стало можливим завдяки підписанню контракту з Газпромом.

Оржель зазначив, що оголошення про зниження цін на газ буде озвучено вже 27 січня. Новий договір дозволив стабілізувати ситуацію на ринку, що в свою чергу стало чинником для зменшення ціни на газ.

Політик заявив, що Газпром заплатив удвічі більше, ніж фактично прокачав газу. Це стало можливо через фіксацію мінімальних обсягів прокачування газу в договорі.

Кожен день Газпром повинен прокачувати не менше 178 млн куб м. При цьому до 22 січня було прокачано 47% від оплачених обсягів.

Інфографіка (mpe.kmu.gov.ua)

Нагадаємо, що в лютому українці в 30 містах можуть залишитися без тепла в квартирах. Мова йде про споживачів, у яких є борг перед компанією Нафтогаз. При цьому загальна заборгованість українців становила понад 454 мільйонів гривень.

Щоб не було відключення квартир погашення заборгованості повинно надійти до 25 січня. Компанія письмово попередила всіх боржників.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні почали знижувати тарифи на тепло і гарячу воду. При цьому тарифи не стали переглядати в п'яти областях.