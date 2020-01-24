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В лютому українці можуть залишитися без тепла в квартирах: кому не пощастить

STYLERЖиття    24.01.2020 - 15:33
В лютому українці можуть залишитися без тепла в квартирах: кому не пощастить
Українці можуть залишитися без тепла (Колаж РБК-Україна)

30 українських міст з 1 лютого можуть залишитися без газу

Українці в 30 містах можуть залишитися без тепла в квартирах з 1 лютого 2020 року. Про це повідомила компанія Нафтогаз, яка попередила про відключення газу тих споживачів, які не погасили борги перед підприємством. Загальна сума заборгованості понад 454 мільйонів гривень.

Ці гроші мають надійти на рахунок Нафтогазу до 25 січня. В іншому випадку людям в 30 містах України відключать тепло в квартирах. Як повідомили в прес-службі відомства, компанія письмово попередила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання.

Виробники тепла для отримання газу повинні виконувати такі умови перед Нафтогазом:

  • підписання договору з "Нафтогазом" у відповідності з законодавством;
  • виконання хоча б однієї з умов:
  • дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (без урахування штрафних санкцій) або
  • висновок з "Нафтогазом" та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ;
  • узгодження з "Нафтогазом" та виконавчим органом місцевої ради графіка погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання і сплата поточних платежів

Якщо умови не будуть виконуватися газ не буде поставлятися споживачам тепла.

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