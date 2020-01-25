Украинцев ждут новые тарифы на газ: все детали

Цена на газ (фото: РБК-Украина)

Цена на газ для населения Украины уменьшиться

Цена на газ для населения Украины станет меньше. Об этом рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на своей странице в Facebook. По его словам, возможность снижение цены на "голубое топливо" стало возможным благодаря подписанию контракта с Газпромом.

Оржель отметил, что объявление о снижении цен на газ будет озвучено уже 27 января. Новый договор позволил стабилизировать ситуацию на рынке, что в свою очередь послужило фактором для уменьшения цены на газ.

Политик заявил, что Газпром заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа. Это стало возможно из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в договоре.

Каждый день Газпром должен прокачивать не менее 178 млн куб м. При этом до 22 января было прокачано 47% от оплаченных объемов.

Инфографика (mpe.kmu.gov.ua)

Напомним, что в феврале украинцы в 30 городах могут остаться без тепла в квартирах. Речь идет о потребителях, у которых есть долг перед компанией Нафтогаз. При этом общая задолженность украинцев составила более 454 миллионов гривен.

Чтобы не было отключения квартир погашение задолженности должно поступить до 25 января. Компания письменно предупредила всех должников.

Ранее сообщалось о том, что в Украине начали снижать тарифы на тепло и горячую воду. При этом тарифы не стали пересматривать в пяти областях.