ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцев ждут новые тарифы на газ: все детали

STYLERЖизнь    25.01.2020 - 11:03
Украинцев ждут новые тарифы на газ: все детали
Цена на газ (фото: РБК-Украина)

Цена на газ для населения Украины уменьшиться

Цена на газ для населения Украины станет меньше. Об этом рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на своей странице в Facebook. По его словам, возможность снижение цены на "голубое топливо" стало возможным благодаря подписанию контракта с Газпромом.

Оржель отметил, что объявление о снижении цен на газ будет озвучено уже 27 января. Новый договор позволил стабилизировать ситуацию на рынке, что в свою очередь послужило фактором для уменьшения цены на газ.

Политик заявил, что Газпром заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа. Это стало возможно из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в договоре.

Каждый день Газпром должен прокачивать не менее 178 млн куб м. При этом до 22 января было прокачано 47% от оплаченных объемов.

Украинцев ждут новые тарифы на газ: все детали

Инфографика (mpe.kmu.gov.ua)

Напомним, что в феврале украинцы в 30 городах могут остаться без тепла в квартирах. Речь идет о потребителях, у которых есть долг перед компанией Нафтогаз. При этом общая задолженность украинцев составила более 454 миллионов гривен.

Чтобы не было отключения квартир погашение задолженности должно поступить до 25 января. Компания письменно предупредила всех должников.

Ранее сообщалось о том, что в Украине начали снижать тарифы на тепло и горячую воду. При этом тарифы не стали пересматривать в пяти областях.

Между Украиной и Польшей заработал виртуальный реверс газа "Львовгаз": новый тариф на распределение в 2,5 раза меньше себестоимости доставки газа
Новости Украины Цена на газгаз
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь