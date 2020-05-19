В Україні з 2021 року може знизитися ціна на міжоператорські мобільні дзвінки

Фото: мобільний зв'язок (pixabay)

Регулятор ухвалив рішення про зниження такси інтерконекту на третину

Національна комісія з регулювання в сфері зв'язку і інформатизації (НКРЗІ) прийняла рішення знизити на третину такси інтерконекту з 1 січня 2021 року. Це дозволить знизити ціни на дзвінки між мобільними операторами.

Про це повідомили в прес-службі регулятора.

Як зазначили в НКРЗІ, таке рішення було прийнято у зв'язку із збільшенням обсягів міжоператорського трафіку з 5,9% у 2017 році, до 15,4% у 2019 році.

"19 травня 2020 на черговому засіданні НКРЗІ прийнято рішення, що передбачає зниження розрахункових такс за терминацию міжміського телефонного і мобільного телефонного трафіка на телекомунікаційних мережах операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг термінації голосового трафіку на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв'язку з 0,12 до 0,08 грн/хв", - йдеться в повідомленні регулятора

Таким чином, зниження розрахункових такс дозволить операторам:

зменшити свої витрати при взаєморозрахунках за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж інших операторів телекомунікацій;

збільшити об'єм мережевого трафіку;

запропонувати споживачам більш привабливі тарифні плани, що включають дзвінки до абонентам інших операторів телекомунікацій

Споживачі отримають:

можливість користуватися збільшеними обсягами пакетних хвилин на всі види телекомунікаційних послуг за ту ж вартість;

зменшення вартості міжмережевих дзвінків;

відсутність необхідності мати кілька SIM-карт різних операторів телекомунікацій та звертати увагу на мережу якого оператора телекомунікацій необхідно дзвонити

Нагадаємо, з 1 березня 2020 року "Укртелеком" підвищив вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення на 10% - з 54,28 гривень до 59,71 гривень.

Також раніше РБК-Україна писало, що національний мобільний оператор "Інтертелеком" позбувся ліцензії на 4G.

Автор: Игорь Литвиненко