ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні з 2021 року може знизитися ціна на міжоператорські мобільні дзвінки

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 20:01
В Україні з 2021 року може знизитися ціна на міжоператорські мобільні дзвінки
Фото: мобільний зв'язок (pixabay)

Регулятор ухвалив рішення про зниження такси інтерконекту на третину

Національна комісія з регулювання в сфері зв'язку і інформатизації (НКРЗІ) прийняла рішення знизити на третину такси інтерконекту з 1 січня 2021 року. Це дозволить знизити ціни на дзвінки між мобільними операторами.

Про це повідомили в прес-службі регулятора.

Як зазначили в НКРЗІ, таке рішення було прийнято у зв'язку із збільшенням обсягів міжоператорського трафіку з 5,9% у 2017 році, до 15,4% у 2019 році.

"19 травня 2020 на черговому засіданні НКРЗІ прийнято рішення, що передбачає зниження розрахункових такс за терминацию міжміського телефонного і мобільного телефонного трафіка на телекомунікаційних мережах операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг термінації голосового трафіку на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв'язку з 0,12 до 0,08 грн/хв", - йдеться в повідомленні регулятора

Таким чином, зниження розрахункових такс дозволить операторам:

  • зменшити свої витрати при взаєморозрахунках за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж інших операторів телекомунікацій;
  • збільшити об'єм мережевого трафіку;
  • запропонувати споживачам більш привабливі тарифні плани, що включають дзвінки до абонентам інших операторів телекомунікацій

Споживачі отримають:

  • можливість користуватися збільшеними обсягами пакетних хвилин на всі види телекомунікаційних послуг за ту ж вартість;
  • зменшення вартості міжмережевих дзвінків;
  • відсутність необхідності мати кілька SIM-карт різних операторів телекомунікацій та звертати увагу на мережу якого оператора телекомунікацій необхідно дзвонити

Нагадаємо, з 1 березня 2020 року "Укртелеком" підвищив вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення на 10% - з 54,28 гривень до 59,71 гривень.

Також раніше РБК-Україна писало, що національний мобільний оператор "Інтертелеком" позбувся ліцензії на 4G.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Национальная комиссия регулирования связимобильная связьтарифи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся