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Корисні поради: як позбутися від смс-розсилки та реклами

STYLERЖиття    28.09.2019 - 16:13
Корисні поради: як позбутися від смс-розсилки та реклами
Як позбутися від смс-розсилки (фото: pixabay.com)

Експерти розповіли, як позбутися настирливої реклами

У наш час смс-розсилка з різною рекламою досить буденне явище. Часто буває так, що розсилки приходять від служб, з яким ми навіть і не зустрічалися ніколи. "Інформатор Tech" розповів, як позбавитися від небажаного спаму.

У мобільних операторів є угоди з компаніями про офіційною смс-розсилку. Для компаній ця опція платна і жорстка в плані правил. Тому якщо вам набридла смс-розсилка, то можна подзвонити своєму оператору і залишити скаргу. Після цього мобільний оператор заблокує цю розсилку.

Також є компанії, які беруть номери телефонів абонентів з соцмереж, платформ онлайн-магазинів, промоутерів і дисконтних систем. Вони також займаються розсилкою спаму, а також продажем номерів телефонів.

Корисні поради: як позбутися від смс-розсилки та реклами

Як позбутися від смс-розсилки (фото: pixabay.com)

Якщо дзвінок оператору не дає результатів, то можна самому заблокувати номер телефону. Але це буде дієво у разі, якщо розсилка здійснюється з одного номеру, що буває досить рідко.

Є ще одне рішення проблеми - це установка на смартфон блокувальника реклами. В Google Play досить багато різних програм для цього. Одна з найбільш діючих програм - Black List.

Додаток дозволяє блокувати ті номери, які вам не потрібні - від "з яких цифр починається" до конкретного абонента. Аналогічні рішення є також і для iOS.

Крім того, можна поскаржитися регулятору ринку телеком-послуг НКРЗІ. Оскільки розсилка спаму заборонена законом. Скаргу можна подати у вигляді письмової та електронної заяви.

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