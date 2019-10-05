Українців чекає неприємний сюрприз з тарифами ЖКГ: названа причина

Тарифи ЖКГ в Україні не будуть знижуватися заявила міністерка фінансів України Оксана Маркарова. Чиновниця додала, що Мінфін і уряд виступають за введення ринкових цін на енергоресурси, зокрема газ. Цей спосіб ціноутворення тарифів ЖКГ обумовлений також вимогою Міжнародного валютного фонду. Про це Маркарова повідомила в інтерв'ю на телеканалі "1 + 1".

Прем'єр-міністр України Олексій Гончаров в новому проекті діяльності уряду передбачає сплату комунальних послуг для малозабезпечених сімей у розмірі не більше 15% від доходу. Також визначено, що розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2019 році не може становити більш як 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Вартість тарифів ЖКГ знижуватися не буде. І причина лежить саме в чинниках, що впливають на ціноутворення, вважає Макарова.

"Питання в ринковому утворення тарифів. На природні ресурси повинна відповідати їх ціною. Якщо ціна на газ є ринковою, то уряд тим, кому треба допомогти - повинен допомагати через субсидії ", - повідомила Маркарова.

Тарифи ЖКГ в Україні (фото: РБК-Україна)

Механізм встановлення цін на газ для населення, продовжила Макарова, який діє в Україні зараз, є несправедливим, оскільки він дозволяє платити за комуналку менше як людям з низькими доходами, так і людям з високими доходами.

Крім цього, введення ринкових цін на газ для населення є однією з вимог МВФ. Також у МВФ підтримують прагнення уряду виплачувати грошові субсидії тим громадянам, для яких комуналка занадто дорога.

"Уряд працює над тим, щоб не більше 15% доходів сім'ї йшло на комунальні послуги", - додала Маркарова.

Нагадаємо, що раніше суд відмовився скасовувати зниження тарифів на тепло.