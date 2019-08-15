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Суд відмовився скасовувати зниження тарифів на тепло

Новини » Енергетика    15.08.2019 - 14:13
Суд відмовився скасовувати зниження тарифів на тепло
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні продовжать діяти максимально можливі тарифи в розмірі 1400 гривень за гігакалорію

Окружний адміністративний суд Києва вирішив не припиняти дію постанови Кабінету міністрів України, якою вводяться обмеження на максимальний розмір тарифів на тепло. Про це повідомляє прес-служба суду.

Згідно з рішенням суду, в Україні продовжать діяти максимально можливі тарифи в розмірі 1400 гривень за гігакалорію на час судового позову одного з регіональних тепловиробників проти уряду.

"На думку суду, посилання заявника на порушення норм законодавства при прийнятті постанови КМУ "Деякі питання захисту прав споживачів комунальних послуг", як на підставу необхідності вжиття заходів забезпечення позову, свідчать про незгоду позивача з прийнятою урядом відповідною постановою і є обґрунтуванням майбутніх позовних вимог, яким суд буде надавати правову оцінку при розгляді справи. Відзначимо, що дана позиція позивача не може бути підставою для вжиття заходів забезпечення позову шляхом призупинення дії рішення Кабміну", - пояснили в суді.

Нагадаємо, 26 червня Кабмін встановив граничні тарифи на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років. Зокрема, за постачання теплової енергії в разі оснащення приладами обліку - 1400 гривень за 1 Гкал (з урахуванням податку на додану вартість); при відсутності приладів обліку - 35,21 гривні за 1 кв. метр (з урахуванням ПДВ).

Як писало РБК-Україна, 19 червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення підготувати проект рішення про обмеження тарифів на тепло і гарячу воду.

Додамо також, Гройсман доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Державній аудиторської службі провести аудит всіх теплокомуненерго з приводу об'єктивності існуючої вартості тепла і води.

Крім того, на початку серпня у Кабміні анонсували, що Держаудитслужба перевірить 21 підприємство теплокомуненерго на відповідність тарифоутворення.

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