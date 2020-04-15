На українців чекає короткий робочий тиждень

Вихідні на Великдень (колаж: РБК-Україна)

На Великдень 2020 буде три вихідних поспіль

Великдень 2020 подарує українцям додатковий вихідний. Оскільки свято буде в неділю 19 квітня, українці будуть відпочивати три дні поспіль.

Таким чином на наступному тижні буде всього чотири робочих дні: 21, 22, 23 і 24 число. А 18, 19 і 20 квітня - вихідні.

Відзначимо, що в цьому році багато українців, робота яких не може проходити дистанційно, пішли на вимушений відпочинок через карантин. Але багато підприємств, установ, сфера обслуговування продовжують працювати.

Вихідні дні у квітні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Святкування Великодня 2020 також буде особливим. Українців настійно просять, і навіть погрожують штрафами за порушення карантину в 17 тисяч гривень, залишатися на свята вдома, подивитися богослужіння онлайн, паску можна буде купити вже освячену, а богослужіння подивитися по телевізору або в інтернеті.

Крім того, поминальні дні, які традиційно проходять після Пасхи, в ПЦУ вже перенесли на 6 червня - Троїцьку батьківську суботу. Віталій Кличко також переніс поминальні дні на цю дату, заявивши, що кладовища будуть закриті для відвідувачів.

Раніше ми писали, як на Великдень, і після свята буде працювати "Нова пошта".

Також стало відомо, як 19 і 20 квітня працюватимуть банки в Україні.