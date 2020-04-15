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На українців чекає короткий робочий тиждень

STYLERЖиття    15.04.2020 - 09:09
На українців чекає короткий робочий тиждень
Вихідні на Великдень (колаж: РБК-Україна)

На Великдень 2020 буде три вихідних поспіль

Великдень 2020 подарує українцям додатковий вихідний. Оскільки свято буде в неділю 19 квітня, українці будуть відпочивати три дні поспіль.

Таким чином на наступному тижні буде всього чотири робочих дні: 21, 22, 23 і 24 число. А 18, 19 і 20 квітня - вихідні.

Відзначимо, що в цьому році багато українців, робота яких не може проходити дистанційно, пішли на вимушений відпочинок через карантин. Але багато підприємств, установ, сфера обслуговування продовжують працювати.

На українців чекає короткий робочий тиждень

Вихідні дні у квітні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Святкування Великодня 2020 також буде особливим. Українців настійно просять, і навіть погрожують штрафами за порушення карантину в 17 тисяч гривень, залишатися на свята вдома, подивитися богослужіння онлайн, паску можна буде купити вже освячену, а богослужіння подивитися по телевізору або в інтернеті.

Крім того, поминальні дні, які традиційно проходять після Пасхи, в ПЦУ вже перенесли на 6 червня - Троїцьку батьківську суботу. Віталій Кличко також переніс поминальні дні на цю дату, заявивши, що кладовища будуть закриті для відвідувачів.

Раніше ми писали, як на Великдень, і після свята буде працювати "Нова пошта".

Також стало відомо, як 19 і 20 квітня працюватимуть банки в Україні.

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