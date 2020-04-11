Епіфаній закликав вірян залишатися вдома на Великдень

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

Настоятель ПЦУ просить вірян дотримуватися карантину

Православні віряни України повинні залишатися вдома на Великодні свята через спалах коронавірусу. Про це заявив настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у своєму відеозверненні в Facebook.

За словами Епіфанія, через пандемію коронавірусу вірянам необхідно подбати про ближніх та залишитися вдома на Великодні свята.

"Один з найбільш відповідальних способів нашої допомоги зараз - це залишатися вдома, у самообмеженні через велику турботу до своїх ближніх", - заявив він.

Також настоятель ПЦУ зазначив, що через карантинні обмеження в Україні православні віряни не зможуть зібратися на богослужіння у Вербну неділю, однак "священнослужителі ПЦУ будуть в молитві поруч з кожним".

Церква з Тобою! Відеозвернення з нагоди свята Входу Господнього у Єрусалим Ось завершується свята Чотиридесятниця і розпочинається Страсна седмиця – час особливих молитовних спогадів про несправедливе осудження, страждання і Хресну смерть Спасителя. Закликаю усіх вас постаратися стишити в собі всі пристрасті та прикрасити душі стриманістю, мудрістю та милосердям. Завтра відзначатимемо світле свято – Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантинні обмеження ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого у ваші серця, в душі, в ціле життя! Опубліковано Митрополит Епіфаній Субота, 11 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові на Великодні свята закриють всі храми міста. Богослужіння у храмах будуть проводитися без вірян та транслюватимуться онлайн.

Крім того, напередодні в МВС пояснили, як будуть проводитися богослужіння на Великодні свята у період карантину через коронавірус в Україні. Зокрема, правоохоронці пояснили, як освятити великодні пасхи без порушення карантинних обмежень.