ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна скоротила споживання газу, що подорожчав, більш ніж на 20%

Новость на русском →
Україна, Вівторок 25 січня 2022 13:41
Україна скоротила споживання газу, що подорожчав, більш ніж на 20% Фото: Україна продовжує скорочувати споживання газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяги споживання природного газу в Україні в грудні 2021 року склали 3 604,3 млн кубометрів. Це на 21,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, скорочення споживання газу спостерігається в Україні восьмий місяць поспіль - з травня 2021 року, коли газ почав дорожчати на європейських ринках.

Україна скоротила споживання газу, що подорожчав, більш ніж на 20%

Нагадаємо, за даними податкової, ціна імпортного газу в Україні в грудні 2021 року досягла 1 184,6 доларів за 1 тис.кубометрів.

За прогнозом Національного банку України, ціни на газ протягом декількох місяців будуть залишатися високими. Це додасть до показника інфляції 0,3 процентних пункту в 2021 році і 0,8 процентних пункту в наступному році. НБУ очікує, що ціни на газ з поточних рівнів будуть поступово знижуватися "до більш адекватних".

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ
NEWS
"Тривожні валізки" не потрібні. У Міноборони закликають українців не панікувати
"Тривожні валізки" не потрібні. У Міноборони закликають українців не панікувати
DAILY
Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни