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Скільки коштуватимуть газ та нафта у 2022 році: НБУ погіршив прогноз

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Україна, П'ятниця 28 січня 2022 14:40
Скільки коштуватимуть газ та нафта у 2022 році: НБУ погіршив прогноз Фото: НБУ прогнозує дорогий газ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив прогноз цін на природний газ на хабі ТТF у Нідерландах. Очікується, що середньорічна ціна складе 856 доларів за 1 тисячу кубометрів (у жовтні НБУ прогнозував 475 доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2022 року).

Згідно з прогнозом, ціни на газу у першому кварталі 2022 року складуть 1200 доларів 1 тисячу кубометрів (раніше очікувалося 714 доларів). У другому кварталі ціна складе 877 доларів, у третьому - 594, у четвертому - 755 доларів.

Крім того, НБУ підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent у 2022 році з 67 до 74 доларів за барель.

Скільки коштуватимуть газ та нафта у 2022 році: НБУ погіршив прогноз

Як зазначається у звіті, ціни на природний газ у Європі досягнули історичного рекорду через високий попит та обмежену пропозицію. Остання була зумовлена низьким рівнем запасів, відмовою Росії постачати понад контрактні обсяги та високою конкуренцією з боку країн Азії. Лише стрімке зростання імпорту СПГ, насамперед зі США, дещо скоригувало ціни наприкінці року.

"Очікується, що ціни на газ залишатимуться на поточному рівні у І кварталі 2022 року. Надалі газ поволі дешевшатиме завдяки вирівнюванню балансу на ринку. Однак попит на газ як більш екологічне паливо та необхідність поповнення запасів утримуватимуть ціни високими протягом 2022 року, а надалі на рівні вищому допандемічного", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, за даними НБУ, фіксація тарифів ЖКП та тлі різкого подорожчання вартості газу у світі призвела до накопичення значних розривів між цінами для населення та бізнесу. Це може зумовити корекцію тарифів для населення до ринково обґрунтованих рівнів у майбутньому.

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Ціна на газ Нафта
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