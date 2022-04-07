ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українців під час війни звільнили від ще одного податку: за що можна не платити

Новость на русском →
Четвер 07 квітня 2022 12:58
Українців під час війни звільнили від ще одного податку: за що можна не платити Податок на нерухомість під час війни скасовано (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Під час воєнного стану українцям скасували податок на нерухомість. Його можна буде не платити два роки.

Ця інформація взята з законопроекту №7190 від 22 березня 2022 року.

Нова норма поширюється на 2021 рік (за нього ж потрібно було заплатити до 1 липня 2022 року), а також на поточний 2022 рік. Тобто, до 1 липня 2023 року. Виходить українці звільнені від його сплати на цілих два роки.

Як пояснив ТСН експерт аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" Тарас Рябченко, українці фактично можуть не платити за житло, що зруйнувалося в період воєнного стану.

Крім житлової нерухомості, можна тепер не платити податок також на комерційні та інші приміщення.

Експерт вважає, що завдяки таким податковим послабленням хоч і скоротиться надходження до бюджету, але також це допоможе стимулювати повернення українського бізнесу до роботи і підтримку економіки країни саме тоді, коли цього потрібно найбільше.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року була підвищена ставка податку на нерухомість. Вона мала становити 97,50 грн. за 1 квадратний метр оподатковуваної бази.

Читайте також, що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку