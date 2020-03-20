Українців звільняють через карантин: що робити і куди звертатися

Робота в Україні у період карантину (колаж РБК-Україна)

У період карантину за незаконні звільнення керівників жорстко каратимуть штрафами або виправними роботами

Карантин в Україні через коронавірус змусив багатьох громадян відправиться на дистанційну роботу внаслідок введених обмежень, і викликав ряд складнощів для тих, у кого такої можливості немає.

На багатьох підприємствах у період карантину керівники змушують співробітників писати заяву на звільнення за власним бажанням. Такі дії є незаконними, і президент Володимир Зеленський у своєму недавньому зверненні закликав громадян звертатися до поліції в разі такого тиску.

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що за таке звільнення працівників під час карантину через коронавірус керівникам загрожує покарання.

Йдеться про штрафи до 51 тисячі гривень, виправні роботи та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Про це передали в прес-службі МВС.

Начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе зазначив, що ті, хто постраждав від незаконного звільнення, повинні звертатися до правоохоронців. Зробити це можна за телефоном 102 або написати заяву до поліції (згідно статті 172 КК про грубе порушення законодавства про працю).

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. - 51 тис. грн). Або позбавлення права обіймати певні посади. Також керівників можуть позбавити права займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або покарати виправними роботами на строк до двох років", - розповів він.

Зазначимо, що працюючі українці, які перебувають на обсервації, зможуть отримати грошову компенсацію у розмірі 50% від заробітної плати. У Фонді соціального страхування роз'яснили механізм надання виплат, які будуть здійснювати на підставі виданого листка непрацездатності застрахованій особі.

Також ми писали про те, що українці, які бажають на період карантину піти у відпустку і залишатися з дітьми в цей час, можуть написати відповідну заяву. Які потрібні документи і який алгоритм дій - читайте в нашому матеріалі.