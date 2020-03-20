Украинцев увольняют из-за карантина: что делать и куда обращаться

Работа в Украине в период карантина (коллаж РБК-Украина)

В период карантина за незаконные увольнения руководителей будут жестко наказывать штрафами или исправительными работами

Карантин в Украине из-за коронавируса заставил многих граждан отправится на дистанционную работу из-за введенных ограничений, и вызвал ряд сложностей для тех, у кого такой возможности нет.

На многих предприятиях в период карантина руководители заставляют сотрудников писать заявление на увольнение - по собственному желанию. Такие действия являются незаконными, и президент Владимир Зеленский в своем недавнем обращении призвал граждан обращаться в полицию в случае оказания подобного давления.

В Министерстве внутренних дел уточнили, что за такое увольнение работников во время карантина из-за коронавируса руководителям грозит наказание.

Речь идет о штрафах до 51 тысячи гривен, исправительных работах и лишении права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью. Об этом передали в пресс-службе МВД.

Начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе отметил, что пострадавшие от незаконного увольнения должны обращаться к правоохранителям. Сделать это можно по телефону 102 или написать заявление в полицию (согласно статье 172 УК о грубом нарушении законодательства о труде).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. - 51 тыс. грн). Либо лишение права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или наказать исправительными работами на срок до двух лет", - рассказал он.

Отметим, что работающие украинцы, находящиеся на обсервации, смогут получить денежную компенсацию в размере 50% от заработной платы. В Фонде социального страхования разъяснили механизм предоставления выплат, которые будут осуществлять на основании выданного застрахованному лицу листка нетрудоспособности.

Также мы писали о том, что украинцы, желающие на период карантина уйти в отпуск и оставаться с детьми в это время, могут написать соответствующее заявление. Какие нужны документы и какой алгоритм действий - читайте в нашем материале.