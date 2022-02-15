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В Україні активізувалися інтернет-шахраї: НБУ дав поради, як захиститися

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 06:30
В Україні активізувалися інтернет-шахраї: НБУ дав поради, як захиститися Фото: Національний банк дав поради, як захиститися від інтернет-шахраїв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Шахрайські дії в мережі Інтернет становлять майже 70% від усіх звернень, які надходять до кіберполіції. За 2021 рік скерували до суду понад 2000 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, фактично шахрайство через мережу Інтернет є світовим трендом. І у більшості випадків люди стають жертвами шахраїв через недотримання основних правил платіжної безпеки.

Найбільш поширені схеми

Найрозповсюдженішими у 2021 році шахрайськими схемами були:

  • продаж неіснуючих товарів,
  • псевдовиграші,
  • телефонні шахрайства,
  • фішингові ресурси для привласнення грошей або збору персональних даних,
  • заволодіння грошима під приводом надприбутків,
  • прохання знайомих про допомогу в соціальних мережах.

У цілому за минулий рік, за зафіксованими Національною поліцією випадками, кіберзлочинці ошукали громадян більше ніж на 193 мільйони гривень.

Шахрайство з платіжними картками

Як зазначили в прес-службі, найпопулярнішим методом шахрайства з платіжними картками в Україні, як і у світі, традиційно залишається соціальна інженерія, завдяки застосуванню якої люди самі переказують гроші аферистам або розкривають їм дані своїх карток.

У НБУ радять дотримуватися простих правил під час взаємодії з кіберпростором, зокрема у фінансових питаннях, - бажано мати окремий телефонний номер для взаємодії з фінансовою установою, зареєструвати його та "прив’язати" до своїх паспортних даних, уважно стежити за тим, де розміщується інформація про фінансовий номер, контролювати свій мобільний телефон і не залишати його без нагляду.

Нагадаємо, за даними НБУ, у 2021 році на один мільйон гривень видаткових операцій із використанням платіжних карток на незаконні дії чи сумнівні операції припадало 65 гривень. Це на 35% більше, ніж у 2020 році, коли було 48 гривень.

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