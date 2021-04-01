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Українців просять допомогти дворічному Мирончикові зі страшним діагнозом

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 17:14
Українців просять допомогти дворічному Мирончикові зі страшним діагнозом Колаж РБК-Україна: Маленькому хлопчику, хворому на рак, потрібна допомога
Автор: Світлана Мащенко

Дворічний Мирончик Харасайло з Донеччини потребує негайної допомоги. За допомогою звертаються сім’я Харасайло - Єгор та Ірина. У їх дворічного сина Мирона лікарі діагностували онкологічну хворобу - нейробластому 4 стадії високої групи ризику з ураженням кісткового мозку.

Батьки Мирона звертаються до українців із проханням про допомогу в боротьбі зі страшною хворобою.

На теперішній час проведено хірургічну операцію та два блоки хіміотерапії. Лікарі, які зараз здійснюють лікування, дають дитині невтішні прогнози. Після проведення низки консультацій на лікування дитину погодився взяти іспанський госпіталь Sant Joan de Déu Barcelona, виставивши родині рахунок за лікування у розмірі 272.997,74 євро.

Частину коштів родиною зібрано самостійно. Крім того, родина в змозі нести витрати, пов’язані з перебуванням дитини за кордоном (квитки, проживання тощо). Однак рахунок за лікування дитини є надвеликий, щоб подружжя впоралося з цим самостійно.

Українців просять допомогти дворічному Мирончикові зі страшним діагнозом

Маленькому Мирончику потрібна допомога

Українців просять не бути осторонь, адже кожен небайдужий може допомогти сім’ї Харасайло.

Для отримання необхідних грошових коштів прохання перераховувати їх на картковий рахунок Харасайла Єгора В’ячеславовича:

  • 4731219617396530 ПриватБанк
  • 4441114424589149 MonoBank

Нижче - документи з діагнозом від іспанської клініки

Українців просять допомогти дворічному Мирончикові зі страшним діагнозомУкраїнців просять допомогти дворічному Мирончикові зі страшним діагнозомУкраїнців просять допомогти дворічному Мирончикові зі страшним діагнозом

Раніше ми писали, що жителі Києва об'єдналися, щоб допомогти бабусі-майстрині.

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