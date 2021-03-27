Жителі Києва об'єдналися, щоб допомогти бабусі-майстрині зі звірятами у метро

У Києві бабуся, яка продає в'язаних кумедних звіряток біля метро, стала справжньою зіркою соцмереж. Талантом і працьовитістю пенсіонерки захоплюються і закликають купувати у неї вироби, щоб допомогти заробити.

Жінка сидить з іграшками біля входу в метро "Почайна". Її вироби виглядають дуже мило - видно, що в кожну тваринку вкладена частинка душі майстрині.

"Не милостиню просить, а своїм умінням в'язати заробляє гроші до своєї мізерної пенсії. На Петрівці, біля входу в метро сидить жінка і продає в'язані гачком іграшки, в кожну вкладена душа, кожна особлива, ексклюзивна", - пише художниця і закликає киян купувати у рукодільниці її вироби.

Фото: У Києві біля метро бабуся-майстриня продає в'язані іграшки (facebook.com/liliya.korovnikova)

Пост Лілії став дуже популярним, набрав безліч коментарів і розійшовся репостами.

"Будете пробігати, зупиніться купіть красу у рукодільниці. Зробити фото і пост мені дозволили", - додала автор публікації.

Автор публікації показала на карті, де знайти майстриню.

Скріншот: Бабусю-майстриню можна знайти тут

В коментарях люди пишуть, що готові допомагати грошима, нитками і навіть робити замовлення.