Жителі Києва об'єдналися, щоб допомогти бабусі-майстрині зі звірятами у метро
У Києві бабуся, яка продає в'язаних кумедних звіряток біля метро, стала справжньою зіркою соцмереж. Талантом і працьовитістю пенсіонерки захоплюються і закликають купувати у неї вироби, щоб допомогти заробити.
Фото майстрині показала у Facebook користувачка мережі, київська художниця Лілія Коровнікова.
Жінка сидить з іграшками біля входу в метро "Почайна". Її вироби виглядають дуже мило - видно, що в кожну тваринку вкладена частинка душі майстрині.
"Не милостиню просить, а своїм умінням в'язати заробляє гроші до своєї мізерної пенсії. На Петрівці, біля входу в метро сидить жінка і продає в'язані гачком іграшки, в кожну вкладена душа, кожна особлива, ексклюзивна", - пише художниця і закликає киян купувати у рукодільниці її вироби.
Фото: У Києві біля метро бабуся-майстриня продає в'язані іграшки (facebook.com/liliya.korovnikova)
Пост Лілії став дуже популярним, набрав безліч коментарів і розійшовся репостами.
"Будете пробігати, зупиніться купіть красу у рукодільниці. Зробити фото і пост мені дозволили", - додала автор публікації.
Автор публікації показала на карті, де знайти майстриню.
Скріншот: Бабусю-майстриню можна знайти тут
В коментарях люди пишуть, що готові допомагати грошима, нитками і навіть робити замовлення.
- "Іграшки супер. Допоможіть відшукати телефон бабусі, хочу допомогти їй з нитками"
- "Вони бездоганні! Дуже-дуже чудові! Краще не зробити! Бажаю міцного здоров'я на довгі роки та успіхів у всіх справах, натхнення і сили для відтворення нових шедеврів!"
- "Як знайти цю майстриню? Зайця в хустці хочу і ворону"
- "Додам від себе - не торгуйтеся, не задавайте дурних питань "чому так дорого", а в ідеалі - навіть на чай залиште! Ці вироби апріорі налаштовані на позитив і добро"
- "Будете бачити бабусю, візьміть, будь ласка, контакти, я б наповнювачем для іграшок і нитками могла поділитися з нею".
Раніше ми писали, що український майстер макраме зв'язав велосипед і потрапив в Книгу рекордів.