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Украинцев просят помочь двухлетнему Мирончику со страшным диагнозом

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 17:14
Украинцев просят помочь двухлетнему Мирончику со страшным диагнозом Коллаж РБК-Украина: Маленькому мальчику, больному раком, нужна помощь
Автор: Светлана Мащенко

Двухлетний Мирончик Харасайло из Донбасса нуждается в немедленной помощи. За помощью обращаются семья Харасайло - Егор и Ирина. У их двухлетнего сына Мирона врачи диагностировали онкологическую болезнь - нейробластому 4 стадии высокой группы риска с поражением костного мозга.

Родители Мирона обращаются к украинцам с просьбой о помощи в борьбе со страшной болезнью.

В настоящее время проведено хирургическую операцию и два блока химиотерапии. Врачи, которые сейчас осуществляют лечение, дают ребенку неутешительные прогнозы. После проведения ряда консультаций на лечение ребенка согласился взять испанский госпиталь Sant Joan de Déu Barcelona, выставив семье счет за лечение в размере 272.997,74 евро.

Часть средств семьей собрано самостоятельно. Кроме того, семья в состоянии нести расходы, связанные с пребыванием ребенка за границей (билеты, проживание и т. п). Однако счет за лечение ребенка огромен, чтобы супруги справились с этим самостоятельно.

Украинцев просят помочь двухлетнему Мирончику со страшным диагнозом

Маленьком Мирончику нужна помощь

Украинцев просят не быть в стороне, ведь каждый неравнодушный может помочь семье Харасайло.

Для получения необходимых денежных средств просьба перечислять их на карточный счет Харасайло Егора Вячеславовича:

  • 4731219617396530 ПриватБанк
  • 4441114424589149 MonoBank

Ниже - документы с диагнозом от испанской клиники

Украинцев просят помочь двухлетнему Мирончику со страшным диагнозомУкраинцев просят помочь двухлетнему Мирончику со страшным диагнозомУкраинцев просят помочь двухлетнему Мирончику со страшным диагнозом

Ранее мы писали, что жители Киева объединились, чтобы помочь бабушке-мастерице.

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