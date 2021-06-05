Українців закликали не продавати землю після запуску ринку: у Кабміні назвали причину

За його словами, в майбутньому земельні паї будуть рости в ціні, і їх можна розцінювати як надійні депозити.

"Ніхто не змушує продавати свою землю. Я як міністр аграрної політики закликаю берегти свою землю, це найкращий депозит. Ваша земля завжди буде рости в капіталізації, оренда буде рости", - розповів Лещенко.

Глава Мінагрополітики називає землю найціннішим ресурсом.

"Цінніше ресурсу немає", - наголошує він.

Також чиновник звернув увагу, що об'єднані територіальні громади (ОТГ) після запуску ринку землі не зможуть продавати ділянки, оскільки земля державної та комунальної власності не є об'єктом купівлі-продажу громадами.

При цьому ОТГ зможуть тільки здавати землю в оренду через електронні аукціони.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував після запуску ринку землі зростання цін мінімум вдвічі.

Також нещодавно ми наводили інфографіку, де найдешевша і найдорожча сільгоспземля в Україні.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" нардеп Власенко висловив нерозуміння того, за якими будуть визначати олігархів.

Також у випуску пасажир Ryanair розповів, що відбувалося в літаку, який примусово посадили в аеропорту Мінська через нібито закладену бомбу на борту, після чого було затримано білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Окрім того, Олексій Данілов прокоментував ситуацію навколо примусової посадки пасажирського літака в аеропорту Мінська.

У тому ж випуску депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс прокоментував зближення Росії та Білорусі, а також розповів про загрози для України.

Крім того, стало відомо, що кияни думають про обшуки в Київській адміністрації. А ще мешканці столиці відповіли на питання: "Кампанія, яка йде зараз проти мера Києва - це боротьба з корупцією в Києві чи політична боротьба проти Кличка?".