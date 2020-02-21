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Українців попередили про спалах норовіруса: заразилися десятки

STYLERЖиття    21.02.2020 - 21:39
Українців попередили про спалах норовіруса: заразилися десятки
Норовірусна інфекція в Україні (колаж РБК-Україна)

Спалах інфекції зафіксовано під Тернополем

Спалах норовірусної інфекції зафіксовано під Тернополем у Збаражі - станом на 21 лютого заразилися 25 студентів.

Фахівці тернопільського обласного лабораторного центру при МОЗ України встановили, що спалах гострої кишкової інфекції є вірусної етіології.

Сьогодні були виявлені фрагменти РНК норовірусів після проведення лабораторних досліджень біологічного матеріалу, відібраного від хворих.

Зазначається, що зі звітом медиків вже ознайомили регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації.

Були надані рекомендації керівнику установи по комплексу протиепідемічних заходів.

Також медики повідомили, що епідрозслідування триває.

Норовірус називають "кишковим грипом". Він спричиняє захворювання шлунково-кишкового тракту небактеріальної природи. Інфекція поширюється дуже швидко від людини до людини. Симптоми недуги - діарея, нудота, блювота, біль у животі, слабкість, температура.

Нагадаємо, що три дні тому в Збаражі в лікарню потрапили 27 студентів коледжу з харчовим отруєнням.

Після інциденту поліція внесла відомості про факт у Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь).

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